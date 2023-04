Projuris: indicadores, produtividade e saúde mental

O Legal Tech by Projuris acontece em Fortaleza no próximo dia 27 de abril e promete troca de experiências entre profissionais

A Plataforma de Inteligência Legal do ramo jurídico, Projuris, realiza em Fortaleza o primeiro evento “Legal Tech by Projuris - Como aliar produtividade com saúde mental no mundo jurídico?”. Ocorre quinta, 27 de abril, às 18h30 no Senac Experience. O evento é gratuito, mas com vagas limitadas, e aborda conteúdos sobre produtividade da rotina laboral de departamentos Jurídicos e Escritórios de Advocacia de todo país.



Estarão no palco, Sérgio Roberto Cochela, Diretor Executivo na Projuris, que vai abordar sobre inovação, o advogado e psicólogo André Carneiro, sobre saúde mental e Mirla Dantas, especialista em controladoria jurídica. Em sua pauta, Produtividade e os Indicadores Jurídicos. "Temos grandes clientes no Nordeste e investimos muito em relacionamento e qualificação profissional, tendo, inclusive, uma equipe exclusiva regional", afirma Cochela.

Quem garantir sua vaga receberá gratuitamente ingresso para o Projuris Summit 2023, que vai acontecer dia 25 de outubro, em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paineis - Legal Tech by Projuris - Fortaleza:

Palestra sobre Inovação com Sérgio Roberto Cochela

Painel Produtividade e Indicadores Jurídicos com Dra Mirla Dantas

Painel Saúde Mental com o advogado André Carneiro

Serviço:

Legal Tech Fortaleza by Projuris

Quando: 27/04

Horário: 18h30

Onde: Senac Experience

Inscrições gratuitas: https://promo.projuris.com.br/legal-tech-fortaleza