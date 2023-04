Cubos Academy no Web Summit Brasil

A edtech Cubos Academy estará na primeira edição do Web Summit que acontecerá fora da Europa. O encontro acontece no Riocentro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ). A participação no evento que deve receber mais de 15 mil pessoas entre os dias 1º e 4 de maio.

A Cubos Academy estará presente como startup expositora e poderá desfrutar de uma edição com atividades voltadas exclusivamente para startups. O programa ALPHA criado pelo Web Summit pretende reunir novas ideias, CEOs, investidores e especialistas.

‘’Esse é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. Com certeza é uma oportunidade de apresentar a Cubos Academy para grandes investidores e negócios que podem desfrutar das nossas soluções. Estaremos com executivos de alto nível da empresa presentes, justamente para garantir o melhor tipo de interação possível com esse público B2B”, explica José Messias Júnior, CEO e founder da Cubos Academy.

Além da presença do CEO, Thais Alonso, head de negócios, Rafaela Assis, head de pessoas, e Isabella Roverato, head de marketing, também estarão presentes no estande da empresa.

‘’Além da importância de expor nossa metodologia de turmas exclusivas, abordaremos também resultados de empregabilidade, satisfação dos alunos e demais métricas qualificatórias do nosso ensino. Com certeza temos muitos números e resultados concretos para compartilhar com o público do Web Summit’’, ressalta o CEO.

A empresa, fundada em 2020, cresceu mais de 46 vezes durante o período, aumentou sua carteira de alunos em 12 vezes e alcançou, ao longo dos três anos, turmas com o índice de 90% de empregabilidade dos estudantes concluintes do curso de Desenvolvimento de Software. No final de 2022, a startup nordestina recebeu um novo investimento de R$ 23,2 milhões e a expectativa para 2023 é triplicar o seu faturamento.

‘’O segmento das edtechs é extremamente promissor e estamos orgulhosos do caminho que trilhamos durante esses três anos no mercado; sobretudo, considerando nossa contribuição para a cadeia produtiva de empresas nordestinas. A Cubos Academy é um negócio com origem em Salvador que está conquistando todo o Brasil e, agora, poderemos estar no Rio de Janeiro apresentando a nossa metodologia em um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo’’, finaliza José Messias Júnior.