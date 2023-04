Artigo: O IGC é o laboratório do futuro

Por Herbert Lobo, Presidente IGC - Instituto de Gestão e Cidadania

Convencionou-se comemorar no 21 de abril o dia Mundial da Criatividade e Inovação. É uma marca global e nasce a partir de um olhar atento das ONU (Organização das Nações Unidas) a fim de jogar luz na capacidade e importância de buscar por meio desses atributos específicos, soluções para os problemas de qualquer setor.

Nada mais natural para um mundo figital, sobretudo nas questões relativas à saúde, que é onde atuo como Presidente há 3 anos no Instituto de Gestão e Cidadania (IGC). Diante das diversas, complexas e ultra velozes transformações na saúde, a inovação deixa de ser uma vantagem, para assumir caráter de necessidade, principalmente sob o ponto de vista da melhoria da experiência dos pacientes em sua jornada hospitalar e na busca por desfechos de tratamentos mais efetivos e satisfatórios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não podemos esquecer que as pessoas estão no centro de um processo inovativo, pois cultura de inovação é o que nos move e inspira a buscar sempre o diferencial em contextos cada vez mais desafiadores da saúde no Brasil. Para isso estamos construindo o LAB IGC – um laboratório de criação e dentro do qual novos conhecimentos serão trocados, ideias e um radar de projetos inovadores será desenvolvido.

Ressalto que por inovação devemos compreender os processos de criação e desenvolvimento de uma ideia que resulta em um novo produto ou novo processo de produção ou ainda, em um incremento a algum produto/serviço já existente. Veja que sob essa perspectiva, amplia-se em muito as possibilidades.

O Lab IGC nasce considerando duas frentes de atuação: um processo de modernização quanto à operação das unidades de saúde geridas pela instituição, realizando o trivial de forma mais eficaz, tecnológico e ágil; e a inovação com olhar para criação de novos produtos e serviços de saúde para sociedade cada vez mais demandante.

Importante dizer que somos a primeira Organização Social de Saúde do país a criar um laboratório de inovação, tento a compreensão que o mesmo não é algo estanque, acabado. É dinâmico, na verdade é um movimento, e considerando o dia mundial da criatividade e inovação, destaco para finalizar, que promover um ambiente de experimentação, criatividade coletiva e inovação está e estará no nosso radar. Para sempre.