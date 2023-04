TALLOS e Casa Freitas: impulsionamento de vendas no e-commerce

A rede varejista Casa Freitas e a TALLOS, startup cearense de tecnologia, discutem estratégias de vendas por e-commerce, incluindo otimização de processos, melhoria da eficiência operacional e aumento da satisfação do cliente no atendimento digital.

De acordo com a ABComm Forecast, em 2022, o e-commerce no Brasil teve um faturamento de R$ 169.59 bilhões, cerca de R$18 bilhões a mais em relação a 2021, sendo o maior crescimento da América Latina. Diante desse cenário, é cada vez mais importante para as empresas investirem em ferramentas para oferecer uma experiência de compra mais personalizada para os clientes.

"A tecnologia é fundamental para ajudar as empresas a atingirem suas metas de vendas, principalmente no ambiente digital. Acreditamos que as vendas conversacionais têm um grande potencial para melhorar a experiência de compra do cliente e, consequentemente, impulsionar as vendas", afirma Arthur, CEO da TALLOS. "Estamos felizes em colaborar com a Casa Freitas nesta iniciativa e acreditamos que juntos podemos alcançar ótimos resultados", finaliza.

