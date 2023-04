Rede OTO lança aplicativo para clientes 

A Rede OTO, grupo hospitalar privado do Ceará, lançou o aplicativo “OTO Cliente”. No aplicativo é possível marcar consultas e exames em uma unidade de atendimento da rede mais próxima, entre outros serviços. Com um design intuitivo e de fácil navegação, o aplicativo é gratuito, compatível com IOS e Android, estando disponível para download na Apple Store e na Google Play.



Site

unto ao lançamento mobile, também estreia um novo site, mais completo com todas as informações e novidades sobre os serviços disponibilizados e hospitais OTO. “O aplicativo OTO Cliente é mais uma forma de oferecer agilidade e praticidade ao dia a dia dos nossos pacientes. É, literalmente, o cuidado com a saúde na palma da mão: Fácil, rápido e gratuito. Além disso, também é possível fazer agendamento de consultas e exames através do nosso site: redeoto.com.br, que inclusive está de cara nova, ainda mais completo em informações e novidades da Rede. Estas são apenas algumas novidades, vem muito mais por aí! Seguimos investindo em tecnologia e melhorias para cuidar cada vez melhor da saúde das pessoas.”, reforça Manuela Sales, gestora de marketing da Rede Oto.