Ninna Hub sedia World Creativity Day

Nesta sexta-feira (21), o Ninna Hub recebe a edição do maior festival colaborativo de criatividade do mundo: o World Creativity Day. As inscrições para o evento estão abertas e são gratuitas. Com a presença de renomados nomes do meio da inovação, o World Creativity Day abordará temas variados, como design, investimento, digital, comunicação, entre outros.



O público poderá conferir palestrantes como Paulo Victor Loureiro, Davi Rocha, Alysson dos Reis Pimentel, Gabriel Bontempo, Carol Zilles, e outros, que irão apresentar alguns dos principais cases de criatividade. Serão 13 painéis, incluindo temas como "Transforme seu estresse em arte", "Como criar um podcast sem equipe" e "Design como ferramenta de posicionamento e cultura de uma empresa", que serão apresentados das 9h às 18h.

Humberto Lima, Diretor Executivo do NINNA Hub, destaca a importância de sediar eventos como esse: "A inovação tem tudo a ver com criatividade, e está no DNA do NINNA Hub proporcionar momentos como este, que impulsionam o acesso a conteúdos relevantes para o ecossistema e as conexões entre quem busca soluções e quem as desenvolve".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento acontecerá em Fortaleza, iniciando nesta quinta-feira (20) e encerrando no sábado (22).

Para mais informações e inscrições, CLIQUE AQUI.