Creators Insider reúne nomes que são referência em economia criativa

Para discutir sobre a economia criativa, a Creators LLC, plataforma que realiza promove o encontro entre creators e marcas por meio de tecnologia e curadoria especializada, promoverá, no dia 27 de abril, a partir das 14h, o "Creators Insider". Online e gratuito.

Com o tema “Conteúdo como Entretenimento”, o primeiro painel do dia, às 14h, irá discutir sobre como lidar com marcas e patrocínios, mantendo a originalidade e os segredos e estratégias para criar conteúdo que engaja e entretém. Mediado por Nohoa Arcanjo, Chief Growth Officer da Creators.LLC, estão confirmadas as presenças de Arthur Neves, criador de conteúdo da página @umasimplesmente, João Villa Savatin, Digital & Content Manager na Reckitt Hygiene Comercial, e Yuri Zero, fundador e CEO do Melted Videos.

Na sequência, o painel “O Poder das Comunidades”, às 15h30, abordará os desafios de cativar a audiência e construir uma comunidade engajada. A conversa será mediada por Paulo Corrêa, videomaker e produtor de conteúdo no Papelpop, e contará com a participação dos convidados Marcela Ceribelli, creator, CEO e fundadora da Obvious Agency, Monique Evelle, fundadora da Inventivos.co, Pedro Sampaio, Diretor de Marketing do PicPay, e Theo Rocha, Creative Shop Director da Meta.

"O Creators Insider é um evento que promove a conexão entre o ecossistema de influência. Trata-se de uma oportunidade única para criadores de conteúdo e profissionais de marketing interagirem e aprenderem juntos com os maiores nomes do mercado. Na ocasião, vamos trazer insights valiosos para quem quer se destacar na produção de conteúdo autêntico e engajador", comenta Nohoa Arcanjo.

Serviço:

Creators Insider

Data: 27/04

Horário: 14h - 17h

Formato: online e gratuito

Inscrições: clique aqui