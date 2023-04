Zendesk anuncia integração com OpenAI 

Combinação de recursos oferecidos pela Zendesk Suite com a capacidade do OpenAI promete que as empresas ofereçam experiências do cliente mais inteligentes, além de economia em tempo e dinheiro

A Zendesk anuncia colaboração com o OpenAI, empresa de pesquisa e implementação de Inteligência Artificial, para lançar novos recursos que ampliarão as capacidades dos foundation models proprietários da Zendesk.



Os Zendesk foundational models são personalizados e treinados com base em décadas de dados relacionados à Experiência do Cliente (CX, ou Customer Experience) e descobertas específicas do setor, e, hoje, já possibilitam que os clientes da Zendesk economizem centenas de horas semanais. A combinação desses modelos - as soluções de knowledge management da Zendesk e o OpenAl - permitirão que as empresas economizem ainda mais tempo, aproveitando o poder da IA generativa para resolver casos de atendimento ao cliente de maneira mais eficaz e eficiente.

"A Inteligência Artificial pode ajudar as equipes de atendimento a serem mais consistentes, entender melhor os clientes e obter insights dos dados", diz Cristina Fonseca, vice-presidente global de Artificial Intelligence da Zendesk. "Oferecemos as melhores ferramentas de IA, que os clientes podem começar a usar em minutos. Nosso trabalho com parceiros de excelência, como o OpenAl, ajuda a alavancar as mais recentes tecnologias disponíveis para que as empresas acelerem a descoberta do valor de suas interações com os clientes".

A abordagem única da Zendesk para IA revoluciona as soluções de experiência do cliente ao fornecer respostas inteligentes às consultas dos clientes sem nenhuma programação ou construção de modelos com altos investimentos. Entre os recursos adicionais oferecidos pelo OpenAl estão:

Resumo de conteúdo: resume instantaneamente mensagens longas, economizar tempo dos agentes de atendimento e diminuir o tempo de resolução;

Base de conhecimento e criação de macros: baseia-se no sistema proprietário da Zendesk, que avalia a ausência de materiais de suporte, cria artigos instantaneamente e aumenta a produtividade ao permitir que os administradores criem novas macros;

Aprimorar as respostas dos agentes: permite que os agentes criem respostas robustas com apenas um click, a partir de poucas palavras digitadas.

A Zendesk Suite já disponibiliza muitos recursos de Customer Experience com uso de IA, como conversational messaging, bots, knowledge management, advanced analytics e autoatendimento. A adição do OpenAl trará às empresas uma solução única, capaz de aprimorar a experiência do cliente e escalar para níveis que antes pareciam inatingíveis.