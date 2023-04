Termaco Logística unifica canais de comunicação

A Termaco Logística anuncia uma plataforma para unificar seus canais de comunicação. A solução irá integrar e-mail, WhatsApp, site, telefonia, Facebook Messenger, Telegram e, em breve, o novo aplicativo da Termaco. O lançamento da nova plataforma está previsto para julho deste ano.

A utilização de canais de atendimento integrados na logística é uma necessidade, uma vez que permite às empresas uma experiência de atendimento ao cliente mais eficiente e satisfatória. Segundo a pesquisa "Logística no Brasil" realizada pela Associação Brasileira de Logística (Abralog) mostrou que 82,7% das empresas entrevistadas utilizam sistemas integrados de gestão para gerenciamento de suas operações logísticas.

Com essa tecnologia, a Termaco irá oferecer aos seus clientes um sistema de autoatendimento, permitindo rastrear encomendas, reemitir boletos, ver comprovantes de entrega e atendimento - tudo de forma automatizada.

A central de atendimento permitirá que a Termaco acompanhe todo o histórico de contato com seus clientes, qualifique o atendimento através de pesquisas de satisfação e tenha uma melhor gestão dos canais de comunicação, resultando em uma melhoria na qualidade e proximidade no relacionamento com seus clientes.

"Ao unificar nossos canais de comunicação, poderemos oferecer aos nossos clientes uma experiência de atendimento mais completa e personalizada. Com essa solução, nossos clientes poderão resolver suas dúvidas e problemas de forma mais ágil e eficiente", afirma o diretor geral da Termaco Logística, André Arruda.