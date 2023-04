Cinthia Cavalcanti da Aço Cearense e o case Lab OCA

Na última semana, a diretora de Desenvolvimento Organizacional e TI do Grupo Aço Cearense, Cinthia Cavalcanti, foi palestrante no CIO MEETING 2023, o maior evento de TI do estado do Ceará, onde apresentou o case do Lab OCA, um ecossistema criado para facilitar os negócios por meio de uma plataforma de conexão para a cadeia do aço (via produtos e serviços) e operar soluções de forma estratégica no mundo figital (expansão do mundo físico habilitado pelo digital e orquestrado pelo social).

Em sua 9a edição, o encontro contou com a presença de grandes nomes da área de tecnologia, realizou um ciclo de palestras de alto nível e reuniões com fornecedores para fomentar a comunidade executiva de TIC do Ceará. O evento foi promovido pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do CE - GGTIC, que tem como diretor Vinícius Amanajás, que também é gerente de TI do Grupo Aço Cearense.



“O OCA Lab Figital foi construído pela necessidade de pensarmos diferente, buscando oportunidades que hoje são periféricas ao nosso negócios, mas que podem se tornar estratégicas no futuro. Esse evento é muito importante para o Ceará, pois sabemos que o Nordeste tem crescido em investimentos, empresas, e a tecnologia é um meio muito importante para alavancar essa evolução”, destacou Cinthia.