Assaí está com novo aplicativo  

O Assaí Atacadista reforça seu plano de digitalização, iniciado em 2021, ao anunciar o novo aplicativo Meu Assaí. A novidade já está disponível para download e incorpora um novo layout com descontos e ofertas, além de carteira digital e uma roleta que sorteará mais de 40 mil vales-compra de R$ 100.

Novas funcionalidades podem ser incorporadas conforme a necessidade do negócio. Com essa mudança, a ferramenta (que nasceu em 2010) deixa de ser um app com conteúdo institucional e se torna um canal de relacionamento totalmente integrado à estratégia de CRM do Assaí.



“Fizemos os testes iniciais do ‘Meu Assaí’ ainda no segundo semestre de 2022, em Curitiba, por meio de uma versão piloto do aplicativo que trazia a funcionalidade de ativação de descontos. Com a alta adesão, em menos de dez meses, trazemos para o mercado um aplicativo totalmente remodelado, com ainda mais funcionalidades e serviços disponíveis para os(as) clientes, agora, em cadeia nacional”, comenta Sérgio Leite, Diretor de Novos Negócios do Assaí.