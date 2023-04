Multiplay agora é Alares

A partir de hoje, 13, a Multiplay, provedora de Internet, TV por assinatura e telefonia fixa, iniciará a migração de sua marca passando a adotar o nome do grupo que integra: Alares. A Multiplay declara atender cerca de 120 mil clientes nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Aquiraz e Eusébio.



A transformação faz parte do processo de unificação das marcas pertencentes à Alares, que teve início em novembro de 2022. “No ano passado, a empresa contava com sete marcas comerciais em seis estados do Brasil. Em 2023, já unificamos cinco dessas marcas que agora operam com a marca Alares”, explica Denis Ferreira, CEO da Alares. Desde 2015, a Alares adquiriu 18 provedores de acesso à Internet via fibra óptica, com operações em mais de 100 cidades dos estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba.





Eventos para a comunidade



Para marcar a migração das marcas, a Alares realizará eventos gratuitos para toda a

comunidade das cidades de Fortaleza e Caucaia.



Luau Alares

Data: 14/04/2023

Local: Praia de Iracema

Horário: Das 17h às 20h



Ações diversas

Data: 13 a 15 de abril

Local: Fortaleza e Caucaia