Saint Paul oferta bolsas de estudos para Organizações sem Fins Lucrativos

A Saint Paul Escola de Negócios lançou o Programa Somar Saberes, que irá oferecer bolsas de estudos de seus cursos para colaboradores e voluntários de Organizações sem Fins Lucrativos. Serão até 100 bolsas disponíveis, que representam 5% das vagas da escola em cursos de graduação, pós-graduação, especialização, MBA e Programas de Alto Impacto para cargos de liderança. As inscrições estarão abertas até o dia 23 de abril e poderão ser realizadas AQUI.

O Somar Saberes busca conexão com as Organizações Sem Fins Lucrativos para contribuir com a gestão e desenvolvimento de seus profissionais. Para Christiane Aché, head de Comunidades da Saint Paul, o lançamento significa mais um grande passo para a escola.

“O Somar Saberes é fruto de um trabalho intenso, de um time de pessoas incríveis, porque acreditamos no impacto que a soma de conhecimentos pode gerar para a sociedade. É um processo colaborativo para impactar as organizações e dar visibilidade a elas. Sabemos que muitos abdicam de projetos particulares, como trabalhar em corporações tradicionais, para impactar as vidas de outras pessoas. É isso o que move a vida desses profissionais”, comenta.

Para o professor José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul, oferecer oportunidades para os profissionais do Terceiro Setor é de extrema importância. "Todos nós temos um papel dentro da sociedade. Quem trabalha com educação, ainda mais. Quando fundamos a Saint Paul, tínhamos um propósito de contribuir de maneira real e organizada. Também sabemos das dificuldades que algumas organizações enfrentam para remunerar seus colaboradores com os salários que merecem. Por isso, um dos nossos objetivos com o programa é fazer com que as instituições possam formar profissionais melhores, contribuindo para as suas carreiras, assim como atrair novos colaboradores".

O processo seletivo das Organizações Sem Fins Lucrativos interessadas será realizado seguindo o seguinte cronograma:

- Inscrições pelo site até 23 de abril;

- Seleção das organizações, seguindo critérios de elegibilidade e técnicos do regulamento do programa;

- Divulgação das organizações selecionadas;

- Indicação dos estudantes-bolsistas pelas organizações selecionadas;

- Processo seletivo com os estudantes-bolsistas, seguindo critérios de elegibilidade e técnicos do regulamento do programa;

Divulgação dos estudantes-bolsistas selecionados.

A participação no Programa Somar Saberes é voluntária, não remunerada e gratuita, sem a obrigatoriedade de vinculação à aquisição de qualquer curso oferecido pela Saint Paul. As organizações interessadas devem seguir alguns critérios de elegibilidade, como atuar no território nacional por pelo menos dois anos nas áreas social e/ou ambiental, atender e/ou beneficiar no mínimo 100 pessoas e possuir pelo menos cinco colaboradores. Já entre os estudantes-bolsistas, os critérios levam em consideração pontos como possuir Ensino Médio completo e ter pelo menos um ano de vínculo comprovado com a Organização Sem Fins Lucrativos.

As inscrições para o Somar Saberes estão abertas para Organizações Sem Fins Lucrativos interessadas em indicar colaboradores para as bolsas de estudo até 23 de abril no site oficial do programa. No site também é possível ler o regulamento completo e todos os critérios de participação.



Sobre a Saint Paul

Fundada há 25 anos, a Saint Paul Escola de Negócios tem como missão antecipar tendências, gerando impactos positivos na sociedade e no mundo corporativo. Com cursos de educação executiva, graduação, pós-graduação, MBAs Executivos e High Impact Programs, a escola já esteve cinco vezes no ranking das melhores do mundo do Financial Times e é referência em educação corporativa, transformando seus alunos e alunas em profissionais completos, com mindset amplo e postura disruptiva para o mercado.

Desde a sua fundação, a Saint Paul foi reconhecida com diversos prêmios, e está há oito anos consecutivos entre as mais admiradas pelos líderes de RH, segundo o ranking Top Of Mind, além de vencer por duas vezes na categoria educação o prêmio de Maturidade Digital Mckinsey + Valor Econômico.

Com o propósito de democratizar globalmente a melhor educação, a Saint Paul criou em 2018 o LIT, plataforma por assinatura de cursos online com mais de 30 mil horas de conteúdo e 300 cursos, trilhas de aprendizagem e aulas ao vivo. Com o LIT, a Saint Paul está há três anos consecutivos entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI, segundo a IT Mídia.