Cubos Academy lança a plataforma Cubos On.Demand

A Cubos Academy, uma das maiores startups focadas no ensino de tecnologia do Brasil, inicia o segundo trimestre do ano com novidades e lançamentos. A edtech, que formou mais de 2 mil estudantes e impactou a vida de mais de 300 mil pessoas, anuncia a nova plataforma Cubos On.Demand. O espaço digital contará com conteúdo disposto em formato de trilha, alinhando o melhor do ensino à distância com todo o suporte e acolhimento típicos da didática da escola.

Entre os diferenciais da plataforma está o desenvolvimento de projetos de tecnologia que permitem a produção de um portfólio mais completo ao aluno. Dessa forma, é possível chegar ao mercado de trabalho com o repertório e experiências práticas desejadas pelas empresas.

“Enquanto educador, entendo que existem diversas formas de ensinar e aprender algo. Diante disso, estruturei a Cubos Academy para ter a flexibilidade necessária para se adaptar aos melhores métodos de ensino. Na plataforma Cubos On.Demand, o estudante terá acesso a um acervo em franco crescimento e aos mais diversos cursos relacionados à carreira, conhecimentos específicos de programação, frameworks, metodologias e linguagens’’, explica José Messias Júnior, CEO da Cubos Academy.

A plataforma chega ao mercado no dia 03 de abril e inicialmente disponibiliza as trilhas de REACT JS, NODE JS, Vue JS e Java. O lançamento permite que estudantes e profissionais da área de Tecnologia da Informação possam manter seus conhecimentos sobre a área atualizados de forma contínua, conforme ressalta o CEO.

"A contratação da plataforma funciona como uma assinatura anual. Dessa forma, os usuários podem acessar diversos cursos e estudar sobre suas áreas de interesse no seu próprio ritmo e horário, diferente de outros modelos de estudo que também oferecemos na Cubos Academy. Nesta modalidade, o estudante terá acesso a cursos e trilhas novas sempre que uma for lançada. Queremos promover a atualização contínua e preparar ainda mais o profissional para o mercado de trabalho".

Além da Cubos On.Demand, a edtech também disponibiliza fora da plataforma os cursos de Product Management e Análise de Dados no modelo on demand. Dessa forma, é possível garantir maior flexibilidade para os interessados.

“Esses são os primeiros cursos que disponibilizamos neste formato. A formação em Product Management, por exemplo, é uma reformulação do curso intensivo que disponibilizamos habitualmente. Nosso maior insight foi garantir que pessoas que estão passando por transição de carreira possam ter mais opções de horários para garantirem a formação. A qualidade do material e ensino que garantimos segue a mesma, focamos apenas em reformular a metodologia para garantir mais facilidade de acesso para todos. Um dos nossos diferenciais está em oferecer mentoria individual com os estudantes e também ter momentos ao vivo em masterclasses. Essa interação é importante para que se crie outras redes de contato e interação entre os estudantes e professores’’, enfatiza o CEO.

A edtech fundada em 2020, cresceu mais de 46 vezes durante o período, aumentou sua carteira de alunos em 12 vezes e alcançou, ao longo dos três anos, turmas com o índice de 90% de empregabilidade dos estudantes concluintes do curso de Desenvolvimento de Software. A expectativa é continuar gerando impacto por meio da educação de qualidade.

“Estamos muito animados com o lançamento da Cubos On.Demand. Com certeza, a plataforma garante maior abrangência e estímulo da educação em TI. Conquistamos um espaço expressivo no setor e esperamos continuar impactando cada vez mais pessoas’’, finaliza o CEO”.