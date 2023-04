Cirion Technologies fortalece presença em Fortaleza

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, está expandindo sua infraestrutura digital na Região Nordeste, a partir do Ceará. A operadora de telecomunicação aumentará a oferta dos serviços locais com a ativação do centro de processamento de seu novo produto, o Bare Metal Cloud, em Fortaleza (CE).

A tecnologia possibilita que qualquer cliente da plataforma possa fazer a alocação de um servidor único (dedicado), proporcionando latência mínima, velocidade de provisionamento e autonomia de uso e de gestão. As soluções estarão disponíveis para clientes com necessidades computacionais locais na capital cearense.

ALém do hub de conectividade que é o Ceará, segundo a consultora IDC, o consumo de nuvem pelo segmento de Telecom deve crescer em média 32,2% em IaaS (Infraestrutura como Serviço), nos próximos 5 anos, no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com essa expansão, o objetivo da companhia é ofertar capacidade de processamento com baixa latência para as demandas de empresas da região. “Com o Bare Metal Cloud, a Cirion traz maior agilidade de nuvem para a infraestrutura computacional das empresas. Desta forma, vamos oferecer capacidade computacional automatizada que também proporciona baixíssima latência”, enfatiza Rodrigo Oliveira, Diretor de Data Center, Cloud & Security da Cirion no Brasil.

Dentre os principais benefícios da tecnologia Bare Metal Cloud estão:

1 - Controle remoto do equipamento;

2 - Exclusividade total do recurso dedicado ao cliente;

3 - Velocidade de provisionamento;

4 - Flexibilidade para configurar;

5 - Possibilidade de integração com sistemas legados;

6 - Segurança proporcionada pelos Data Centers da Cirion, que contam com os mais altos padrões de certificações internacionais, inclusive Tier III do Uptime Institute.