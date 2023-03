Confira aqui as 82 startups selecionadas na seleção DELTA-V

Atenção para as 82 startups selecionadas no programa de aceleração DELTA-V, da Casa Azul Ventures.

O Programa de aceleração DELTA - V da Casa Azul Ventures divulga a lista das 82 startups classificadas para a segunda fase. Sendo algumas para ideação e outras para tração. Veja abaixo:





NOME DA STARTUPS

5D Studio - CLASSIFICADA

AccessOne - CLASSIFICADA

AIRCLUB - CLASSIFICADA

ARKO - CLASSIFICADA

Aula Zero - CLASSIFICADA

AutoClipper - CLASSIFICADA

AZULOU - CLASSIFICADA

Be My Guest - CLASSIFICADA

Biblioteca Acessível - CLASSIFICADA

Blindog - CLASSIFICADA

BodeTech - CLASSIFICADA

Caixa Mágica - CLASSIFICADA

Carreira Hub - CLASSIFICADA

Charlie Mops - CLASSIFICADA

Conexão Azul - CLASSIFICADA

Control Milhas - CLASSIFICADA

Crafteca - CLASSIFICADA

Dayaht - CLASSIFICADA

Dcifre - CLASSIFICADA

Dibbi Plataforma / Oren Developers - CLASSIFICADA

DL Portos - CLASSIFICADA

Dunas Capital - CLASSIFICADA

Dyagnosys - CLASSIFICADA

Eduvem - CLASSIFICADA

Einship - CLASSIFICADA

emprega+ - CLASSIFICADA

Energy Grid - GESTÃO INTELIGENTE DO CONSUMO DE ENERGIA - CLASSIFICADA

Filazero - CLASSIFICADA

Florence Smart Health - CLASSIFICADA

Gamezônia - CLASSIFICADAGo Gamers - CLASSIFICADA

Goback - CLASSIFICADA

Hive Computer Vision. - CLASSIFICADA

i-FLOW - CLASSIFICADA

Ilog Marcas e Patentes. - CLASSIFICADA

IMEXBR - CLASSIFICADA

IMPLANT FILE - CLASSIFICADA

IsafeUP - CLASSIFICADA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

NOME DA STARTUPS



ITER MENTORY - CLASSIFICADA

JNA Agroconsultoria - CLASSIFICADA

LabToy - CLASSIFICADA

LMO Tecnologia - CLASSIFICADA

Lovel - CLASSIFICADA

Luumenz - CLASSIFICADA

Me Indicaê - CLASSIFICADA

Menina dos Olhos Startup - Assessoria Empresarial Feminina LTDA - CLASSIFICADA

MeoAtlas - Anatomia de Verdade - CLASSIFICADA

Moozk (Música, negócios e serviços) - CLASSIFICADA

MyDIGICARE - CLASSIFICADA

NANOFIGHT - CLASSIFICADA

NEORON - CLASSIFICADA

NWSoft - CLASSIFICADA

Nyquist - CLASSIFICADA

Orby, Co - CLASSIFICADA

Pegueleve - CLASSIFICADA

Plataforma Personal Digital - CLASSIFICADA

PliQ - CLASSIFICADA

Prop - CLASSIFICADA

Provatis Academy - CLASSIFICADA

Quantum Educacional - CLASSIFICADA

Query - CLASSIFICADA

Reportfy - CLASSIFICADA

Revigorada Mente - CLASSIFICADA

Salvus Tecnologia Ltda - CLASSIFICADA

See U App - CLASSIFICADA

SeeWay - CLASSIFICADA

Simples Varejo - CLASSIFICADA

SmartGears - CLASSIFICADA

Souper - CLASSIFICADA

Storytrackin' - CLASSIFICADA

Susclo - CLASSIFICADA

TELETANQUE - CLASSIFICADA

Trazfavela - CLASSIFICADA

Urbis - CLASSIFICADA

VARTECH AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES - CLASSIFICADA

Verde Acqua LTDA - CLASSIFICADA

Vexa soluções - CLASSIFICADA

Virtutis Energy - CLASSIFICADA

Viverde Casa - CLASSIFICADA

Voudpet - CLASSIFICADA

We Guide - CLASSIFICADA

Zonder - CLASSIFICADA