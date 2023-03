Sou Energy e a certificação de qualidade da ABSOLAR

Sou Energy anuncia conquista de certificação que atesta eficiência e inovação no setor

A Sou Energy, fabricante de geradores fotovoltaicos, anuncia a conquista da Certificação nível AAA do Programa de Qualidade da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Com essa conquista, a empresa se torna a primeira do Nordeste a receber a certificação na categoria Importadores/Distribuidores.

A Certificação AAA é a mais alta concedida pela ABSOLAR e atesta a excelência na qualidade dos processos, produtos e serviços oferecidos pela empresa. Fundada em 2017, a Sou Energy atua no acesso à energia limpa e renovável em todo o Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a incidência solar é abundante.