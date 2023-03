Mallory Contrata Nuvem da Hostweb para hospedagem em SAP

A Mallory, empresa que atua no mercado brasileiro há mais de 40 anos, escolheu a Hostweb como responsável pela hospedagem, manutenção e suporte da infraestrutura de todo seu sistema de gestão SAP.

Para isso, foi necessária a migração da base de dados, que estava armazenada na Espanha, para a infraestrutura da Hostweb. O processo, iniciado em dezembro de 2022, foi concluído em menos de 30 dias e já apresenta melhorias operacionais para a empresa.

A Mallory possui fábrica em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, onde desenvolve linhas completas de produtos para o lar, cuidados pessoais e ventilação. Esse foi um dos fatores que contribuíram para a escolha da Hostweb como parceira nessa migração de dados para o Brasil.

De acordo com Marcelo Vargas, gerente comercial da Hostweb, além da localização privilegiada, um dos fatores cruciais para a escolha da empresa foi a sua estrutura de data center. “A Hostweb é capaz de oferecer soluções customizadas para os clientes, ajudando na jornada de migração para nuvem com alta disponibilidade. Prova disso, foi que fizemos a migração em apenas 30 dias, sem nenhuma parada no sistema de produção da companhia e sem qualquer perda de dados”, explica.

O gerente de Tecnologia da Informação da Mallory, Marcos Santos, destaca os principais benefícios da mudança. “A equipe da Mallory já percebe grandes vantagens, sobretudo no que diz respeito à questões de performance dos sistemas. Eles agora estão mais ágeis para os usuários, gerando relatórios em menos tempo e elevando a produtividade da empresa, com baixa latência, ou seja: maior rapidez na hora de executar os comandos", conclui.

Hostweb Data Center



Com quase 30 anos de experiência em T.I, possui expertise em oferecer soluções de Data Center e Cloud, ajudando empresas a viverem uma verdadeira transformação digital, por meio da migração para plataformas em nuvem. Seu principal objetivo é ver seus parceiros de negócios crescerem, com o desenvolvimento de estratégias que otimizem suas eficiências operacionais e aumentem os níveis de produtividade e disponibilidade.

Os data centers da Hostweb possuem uma localização privilegiada em relação a operadores de backbone nacionais e internacionais. Ao longo dos anos, a empresa vem trabalhando incessantemente na manutenção de um time de profissionais de excelência, que viabilizam o oferecimento dos melhores serviços e experiência para seus clientes.