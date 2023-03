Abstartups e Sebrae promovem evento de inovação

Abstartups e Sebrae anunciam a 1ª edição do NEon: evento de inovação da parte nordeste do país.

A Abstartups (Associação Brasileira de Startups) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) anunciam a primeira edição do Nordeste On - NEon, que será o maior evento de inovação e startups da parte nordeste do país.

O evento acontece nos dias 01 e 02 de junho, no Multicenter Negócios e Eventos, em São Luís-MA. A expectativa é atrair pelo menos oito mil pessoas para um encontro entre startups, investidores, agentes públicos, comunidades e grandes nomes do ecossistema.

As 318 startups do programa “Startup Nordeste”, do Sebrae, estão confirmadas como expositoras do evento. Além delas, outras startups e empresas da região ligadas ao ecossistema também estarão apresentando seus produtos e serviços na feira de negócios, proporcionando oportunidades de networking para os presentes.

“O nordeste é uma grande potência em inovação. Empreendedores da região estão criando negócios com alto potencial e o número de startups da região só cresce. O NEon nasce para posicionar o nordeste no mapa global de startups. Queremos mostrar ao mundo a força da inovação nordestina e o impacto que ela pode trazer a todo país”, explica Luiz Othero, diretor executivo da Abstartups.

O evento também terá duas arenas onde nomes de destaque no mercado participarão de palestras e painéis, além de um espaço exclusivo para a realização de mentorias. A ideia é trazer conteúdo de qualidade e ser - ao mesmo tempo - um evento que dê voz às startups locais, mas que atraia empreendedores de todos os cantos do país.

"A região nordeste é um celeiro de oportunidades para o surgimento e desenvolvimento de modelos de negócios inovadores. E a atual diretriz do Sebrae é interiorizar a cultura de inovação do país, em especial nas regiões norte e nordeste do Brasil. Sendo assim, o NEon tem como finalidade ser uma plataforma de negócios, conexões e conhecimento", destaca Paulo Renato Cabral, gerente de inovação do Sebrae.

Os ingressos para o NEon já estão à venda com o preço promocional de R$ 49,90. Eles podem ser adquiridos neste link.



Serviço - NEon 2023

Data: 01 e 02 de junho de 2023

Local: Multicenter Sebrae Maranhão

Endereço: Altura do n° 50, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n - Alto do Calhau, São Luís - MA, 65074-220