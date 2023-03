FB lança projeto educacional no Metaverso

Um passeio pela superfície da lua é o que promete a aula inaugural do FB Metaverso, um projeto da Organização Educacional Farias Brito, que vai ocorreu ontem, 21. A experiência conta com o uso de óculos de realidade virtual, e promete total imersão.

No caso do projeto piloto do FB Metaverso, foi desenvolvido um ambiente virtual colaborativo que permitirá aos professores e alunos vivenciarem experiências na lua a partir da saída de uma nave espacial. Nessa expedição lunar os participantes poderão se mover e interagir virtualmente uns com os outros através de avatares, que terão características adaptadas a eles, como cabelo, cor da pele e o uniforme da escola.

Para o professor será elaborado um personagem de uma forma mais realista, com traços bem próximos aos do educador. Todo o espaço virtual foi elaborado em parceria com as empresas Bugaboo e Broders, que desenvolvem e implantam laboratórios imersivos no metaverso para escolas de ensino fundamental e médio.

O responsável pela equipe que vai participar dessa jornada tecnológica é o professor de astronomia, Heliomárzio Moreira. De acordo com ele, essa experiência tem a missão de garantir um aprendizado mais significativo e dinâmico. “A oportunidade que o metaverso com realidade virtual, realidade aumentada e internet juntos nos proporciona é enriquecedora. Já imaginou eu falar de um certo fenômeno e os alunos poderem presenciar esse fenômeno? Ou eu explicar a alternância dos dias e noite, como acontece as fases lunares e tudo isso ser palpável para eles? Com certeza gera um impacto muito grande no aprendizado, traz outro olhar para o conteúdo que está sendo estudado”, explica.

São inúmeras as pesquisas recentes que evidenciam a efetividade das aulas imersivas. Dados da PwC, por exemplo, mostram que alunos de projetos educativos imersivos ficam quase 4 vezes mais conectados emocionalmente aos conteúdos, o que os ajuda muito mais a entender e lembrar do aprendizado — e, consequentemente, colocá-lo em prática.

“Sabemos do impacto de uma superexposição de jovens e crianças à tecnologia e, por isso, nossa proposta de design requer um tempo de exposição relativamente baixo, mas o suficiente para elevar a qualidade do processo educativo e engajamento do aluno", complementa Bruno Pedroza, Head de Interatividade na Broders.