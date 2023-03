Instituto Atlântico e a participação da mulher no mercado de TI

O talk "Elas são o futuro - inovação e tecnologia com equidade de gênero" acontecerá no dia 23 de março e será transmitido pelo Youtube do Instituto Atlântico

O Brasil ocupa o sétimo lugar no número de mulheres empreendedoras no mundo, de acordo com dados do GEM (Global Entrepreneurship Monitor 2020), principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo. Segundo o Female Founders Report 2021, estudo elaborado pela empresa de inovação Distrito, em parceria com a Endeavor, somente 4,7% das startups brasileiras foram fundadas exclusivamente por mulheres e 90% das startups possuem somente homens nos quadros de fundação. A pesquisa também evidencia a baixa diversidade entre as mulheres líderes de startups: 76,5% são brancas e 87,5% se declaram heterossexuais.

Mesmo com o crescimento da oferta dos cursos de tecnologia, que aumentou 586% nos últimos 24 anos no Brasil, a porcentagem das mulheres matriculadas vem diminuindo: apresentou queda de 34,8% para 15,5%, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação (MEC). Além disso, as mulheres também recebem salários inferiores. De acordo com pesquisa da empresa de recrutamento Revelo, o salário das mulheres na TI é 17,4% inferior ao dos homens.

O Instituto Atlântico, então, promove o talk gratuito “Elas são o futuro - inovação e tecnologia com equidade de gênero” no dia 23 de março, às 18h30. O evento acontece no formato online e será transmitido pelo canal do Instituto Atlântico no Youtube. Bruna Félix, coordenadora de Novos Negócios do Instituto Atlântico; Danielle Marques, analista de Diversidade e Inclusão do projeto "Do Silêncio ao Silício"; e Patricia Hedra, Analista de Desenvolvimento de Software da CT&I; irão debater o lugar das mulheres na construção de um futuro inovador, empreendedor e equitativo.

O Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, desenvolvido para fornecer soluções científicas e tecnológicas. Com 21 anos de atuação, o Atlântico aplica práticas ágeis desde 2008, sendo pioneira e líder no Nordeste neste quesito. Em 2012, foi a 1ª ICT do Nordeste a conquistar o Prêmio FINEP de Inovação. Em 2019, foi considerado, pelo International Telecommunication Union, uma das 10 melhores práticas para construções de ecossistemas de inovação do mundo. Atualmente, possui mais de 750 colaboradores, com índice de satisfação do colaborador em 90%, trust index 96 e índice de satisfação do cliente 83%.



Serviço

Talk "Elas são o futuro - inovação e tecnologia com equidade de gênero"

Quando: 23/03/23, às 18h30.

Onde: canal do Instituto Atlântico no YouTube - https://www.youtube.com/@InstitutoAtlanticoIA

Gratuito