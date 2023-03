Duolingo Max traz o GPT-4 integrado

Os assinantes do Duolingo Max, na versão premium, poderão contar com recurso de inteligência artificial.

O Duolingo (NASDAQ:DUOL) anunciou o Duolingo Max, seu novo produto que usa a tecnologia da OpenAI, a empresa líder em pesquisa e implantação de inteligência artificial (IA). Com acesso antecipado ao GPT-4, o Duolingo desenvolveu novos recursos alimentados por IA para que quem estuda idiomas no aplicativo tenha xplicações detalhadas para cada resposta.

O Duolingo Max usa IA generativa para criar a mais avançada experiência de aprendizado que a plataforma já ofereceu. Os assinantes do Duolingo Max terão acesso a todos os benefícios do Super Duolingo (a assinatura premium do aplicativo), além de dois novos recursos de IA. Juntos, esses recursos divertidos fornecem às pessoas aquilo que elas necessitam para levar seus conhecimentos de idiomas a níveis mais altos:

Explique Minha Resposta: as pessoas querem saber por que elas erraram. Esse recurso oferece explicações dentro de contextos específicos para a maioria dos exercícios contidos nas lições regulares do Duolingo. As respostas são geradas por IA e apresentadas no formato de chatbot pela coruja Duo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bate-Papo: esse recurso permite que os alunos pratiquem suas habilidades de conversação com os personagens do Duolingo — o que acontece em uma experiência interativa com um chatbot alimentado por IA. As conversas serão focadas em situações específicas, em lugares como uma cafeteria ou um aeroporto. No final, os alunos receberão feedback sobre suas habilidades de escrita, além de mensagens de incentivo.

“A IA acelera nossa missão de disponibilizar uma educação de alta qualidade para todo mundo. As coisas que podemos fazer agora com o poder da tecnologia da OpenAI vão moldar o futuro da educação”, diz Luis von Ahn, CEO e cofundador do Duolingo. “Muitas pessoas não têm acesso a um professor particular, mas acredito que em algum momento a IA nos permitirá recriar a experiência de ter instrutores humanos e multiplicá-la em escala global. Estou bem empolgado para compartilhar esses novos recursos incríveis com milhões de alunos do Duolingo.”

A plataforma de aprendizado de idiomas vem desenvolvendo essa receita secreta de IA há anos para tornar a educação mais eficaz, acessível e envolvente. O aplicativo utiliza sua IA personalizada para ajudar os estudantes a encontrar o nível mais adequado do curso, trazer lições especialmente adaptadas para cada pessoa e fornecer feedback sob medida.

Em setembro de 2022, o Duolingo e a OpenAI iniciaram sua parceria para desenvolver recursos inéditos de aprendizagem por meio do GPT-4. Isso envolveu treinar o modelo para o uso específico do Duolingo, assegurar a precisão das suas explicações e ajustar as instruções, também chamadas de prompts, usadas no Duolingo Max.

O Duolingo também coloca a IA à prova por meio do Duolingo English Test, o principal exame de proficiência em inglês de alto impacto disponível online e sob demanda. Ao utilizar a IA em cada etapa do processo de testagem — incluindo gerar questões, atribuir uma pontuação ao exame e manter o teste seguro —, o Duolingo English Test torna as oportunidades educacionais mais acessíveis para milhões de pessoas.