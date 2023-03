Allu aluga iPhone 14

iPhone 14 chega ao site da allu, que bate a marca de 10 mil assinaturas no Brasil. Aparelho custa R$ 266,41 por mês

A allu é uma plataforma de assinatura de iPhones e acessórios Apple. E anuncia a chegada do iPhone 14 em seu site. A empresa diz que chega ao número de dez mil assinantes em todo o Brasil. Do dia 16 a 21 de março, o aparelho estará disponível para assinatura no site da plataforma pelo valor de R$266,41 por mês.

Na startup, o usuário pode assinar iPhones e acessórios Apple pelo período de um ano, pagando anualmente cerca de 45% do valor de varejo do aparelho. A assinatura contempla o aparelho novo, capinha, película, carregador, proteção contra roubo, furto qualificado e danos – além de um iPhone reserva em caso de necessidade de reparos. O prazo de entrega do iPhone 14 é de 10 dias úteis a partir da aprovação da documentação.

A allu também registrou cerca de 800 mil consumidores interessados pela assinatura de um aparelho, em 2022. Para 2023, a expectativa é melhorar ainda mais o serviço, mantendo a retenção dos já assinantes. “Estamos felizes em atingir a marca de 10 mil assinantes, esse marco demonstra que muitas pessoas já estão optando por modelos de consumo consciente. E, dessa forma, priorizam o acesso ao bem ao invés da posse”, comenta Cadu Guerra, CEO da allu.

