Um ecossistema de TI para chamar de nosso

No site “Toda Matéria”, encontra-se a seguinte definição para o termo Ecossistema :“Ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. O termo ecossistema é originado da união das palavras “oikos” e “sistema”, ou seja, tem como significado, sistema da casa. Ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço”.

Essa singela definição não difere tanto de outras que estão ao alcance do google, com pequenos detalhes a mais ou a menos, e umas poucas sofisticações que enchem os olhos. Uma delas diz que essas comunidades interagem entre si e com o meio ambiente. Olhar para o meio ambiente dentro do qual habitam as comunidades nos é fundamental porque isso significa o todo, a vida, o mercado, os propósitos – trocando em miúdos, causas de sucessos e insucessos.

Pois bem, reunião recente comandada pelo SEBRAE – talvez o lócus ideal para o debate proposto– reuniu atores ciosos dos seus deveres, porém aparentemente desconexos, com a intenção de criar um ecossistema pujante, organizado e interfuncional para a tecnologia da informação cearense. Alguns desse atores são Secretaria Executiva de Regionalização e Modernização do Governo do Estado, Citinova, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Iracema Digital e o próprio Sebrae.

A ação, chamemo-la assim por enquanto, parte de provocações existentes a partir da organização de outros estados que já estão à frente. Tem como motivação também algumas perguntas formuladas pelo Professor Mauro Oliveira – que estava presente na reunião -, das quais destaco duas. Se tivermos respostas para essas duas, dar-se-á um salto relevante. Ei-las abiaxo:

1 - Se um investidor (nacional ou internacional) olhar para o Brasil, consegue ver todo o potencial de TIC do Ceará (Empresas, Institutos de Ciência e Tecnologia, Hubs de Inovação, Pesquisadores, Laboratórios? Consegue ver a colaboração existente entre eles?

2 - Fala com quem, vai aonde, pesquisa em qual site? Qual o endereço de nossa "vitrine" com todo este potencial colaborativo?

Na busca de respostas, ou melhor, ofertando soluções para essas perguntas, é que as oportunidades vão surgir, pessoas serão qualificadas, a economia tenderá a ampliar seu espaço e, quem sabe, um Vale da Carnaúba Tech, a exemplo do Vale do Silício, surja. Uma coisa é certa, o capital do século XXI demanda algumas habilidades. Entre eles, fundamental e determinante é a colaboração. Com ecossistema ou sem ecossistema, o Ceará só será forte se os atores colaborarem entre si.