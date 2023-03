3D no mapeamento das Estações de Tratamento de Esgoto

Cerca de 5 mil ativos e mais de 100 plantas das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do Ceará estão sendo mapeados e catalogados com o uso de drones, GPS e câmeras 360º. A tecnologia utilizada pela Ambiental Ceará, por meio do programa Infra Inteligente, da Aegea Saneamento, acelera os processos do período de operação assistida da Parceria Público-Privada (PPP) de saneamento básico. A expectativa é antecipar o início das obras nas 17 cidades das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.



Cerca de 80% dos ativos de 14 cidades, entre os 17 municípios atendidos, já foram mapeados pelas equipes da Ambiental Ceará. A tecnologia já chegou em Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha e Pacajus.

Por meio da ferramenta, são criados gêmeos digitais das estações, ou seja, uma reprodução virtual das unidades e dos equipamentos. As réplicas fiéis das infraestruturas de esgoto permitem que as equipes da Ambiental Ceará visualizem e analisem os equipamentos pela tela de um computador. Com as imagens em 3D é possível visitar virtualmente e com frequência as instalações das cidades atendidas pela PPP.

O programa Infra Inteligente tem foco no aumento da eficiência operacional, por meio de um banco de dados onde ficam as imagens 3D dos equipamentos e estruturas dos sistemas de esgoto. A captação das imagens é feita com o uso de drones e GPS de alta precisão. Esta tecnologia viabiliza o cruzamento com informações técnicas levantadas através das visitas in loco, além de equipamentos com sensores que transmitem dados em tempo real.

Por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário, firmada com o Governo do Estado e a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), a Ambiental Ceará fica responsável pela universalização do esgotamento sanitário em 17 cidades das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

Um total de R$ 2,6 bilhões serão destinados para as obras de ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário. Os investimentos garantirão que 1,1 milhão de cearenses tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto, promovendo mais saúde, dignidade humana e qualidade de vida.