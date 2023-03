Artigo: Projetado para a descarbonização, um novo data center surgirá

Por Chris Pennington

O data center moderno é o coração pulsante do sistema econômico mundial e a demanda por uso de dados está em alta. Com a computação distribuída aumentando ano a ano e a demanda por consumo de dados portáteis e transformação digital em todos os aspectos da vida moderna inabalável, as formas pelas quais novos data centers estão sendo projetados e construídos estão evoluindo. Principalmente devido à crescente conscientização do impacto da infraestrutura digital e das mudanças climáticas. Agora estamos construindo data centers que vão além da localização e da área ocupada e observamos mudanças fundamentais na forma como os próprios materiais são adquiridos, projetados, usados e desativados. Estamos criando um tipo de data center totalmente novo, otimizado para novas cargas de trabalho e projetado com sustentabilidade, escalabilidade e democratização em mente.

Felizmente a indústria de data centers demonstrou determinação em melhorar o impacto social e ambiental de suas operações nos últimos anos. Os operadores têm tomado medidas para aumentar a eficiência energética com a instalação de processos inovadores de resfriamento, maior foco na preservação dos recursos naturais, maior monitoramento de s emissões e obtenção de energia de fontes renováveis, com alguns operadores já rodando com eletricidade 100% verde. No entanto, à medida que o clamor pela redução de emissões em nossas cadeias de suprimentos aumenta e a regulamentação governamental sobre emissões é fortemente antecipada, devemos olhar além e considerar como os operadores de data center devem inovar para garantir que cada nova instalação seja projetada para um futuro descarbonizado e interconectado – desde o início.

Projetado para a sustentabilidade

A construção de qualquer nova instalação deve começar atendendo aos critérios descritos por um órgão de certificação verde para garantir que seja construída adequadamente para um futuro de carbono líquido zero e forneça o menor PUE (Eficácia de uso de energia) possível. Alcançar a certificação é difícil, mas garante que seus padrões de projeto sejam preparados para o futuro e quaisquer aprimorações adicionais que possam ser implementadas sejam facilmente identificadas. Os programas de certificação incluem uma visão holística do projeto, desde a seleção do local até as operações diárias muito depois da construção.

Técnicas de construção modernas agora permitem que os operadores reaproveitem materiais existentes e conteúdo reciclável, como aço nas fundações do edifício original, para reduzir o desperdício. Escolher materiais de origem sustentável para todas as construções também é essencial, bem como comprá-los de fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono de sua operação. A logística reversa, em que os veículos de entrega são carregados para viagens de ida e volta para ajudar na reciclagem de materiais de embalagem e reduzir as emissões dos veículos, também pode ser empregada de forma eficaz. Concentrar seu projeto não apenas na eficiência energética, mas também no padrão dos materiais de construção utilizados e na gestão dos recursos naturais, garantirá que você esteja construindo uma instalação levando em consideração o meio ambiente de forma mais ampla.

Reduzir o consumo de água é fundamental para criar os novos data center. Os sistemas de circuito fechado percorreram um longo caminho para reduzir a quantidade de água potável consumida nos data centers, permitindo que a água seja continuamente tratada e recirculada para fins de resfriamento. Mapear as temperaturas locais e trabalhar com os padrões climáticos locais pode ajudar os operadores a monitorar seus sistemas com mais cuidado para reduzir ao máximo o resfriamento evaporativo, bem como coletar água da chuva do vasto teto do data center para ser tratada e usada para outros fins. Agora não há motivo para que os data centers modernos precisem consumir continuamente suprimentos de água fresca nos volumes que faziam antes, o que é ainda mais importante considerar em locais afetados pela seca e à medida que a escassez de água se torna um problema global cada vez mais latente.

O controle de temperatura é outra área crucial, com centros de dados agora muito mais propensos a serem mantidos em temperaturas tropicais em torno de 26 graus Celsius, em comparação com as condições de refrigeração em que costumavam ser mantidos. Como qualquer operador sabe, o gerenciamento de ar dentro dos data halls é uma arte e um elemento essencial para manter um PUE gerenciável. A contenção de corredor quente e frio permite que você canalize e controle o calor dentro de seu data center com muito mais eficiência. E quanto mais densamente compactados estiverem os racks, mais eficiente será o resfriamento no rack em comparação com o resfriamento do espaço ao redor de cada servidor.

A ascensão do ativismo do data center

Com espaço para dados sendo um recurso valioso, principalmente nos centros das cidades, onde as demandas digitais de uma população crescente são vastas, um movimento está começando a se formar. Os governos da Irlanda, Cingapura e Holanda estão entre os que recentemente pediram ou impuseram moratórias na construção de novos data centers ou limites ao uso de energia para levar em conta e responder ao impacto que o desenvolvimento contínuo está causando nas comunidades locais.

Obviamente, à medida que continua a crescer a dependência da humanidade por produtos e serviços digitais instantâneos que facilitam tudo, desde compras on-line e mídias sociais até consultas de saúde e trabalho híbrido, a necessidade de infraestrutura física para permitir essa grande quantidade de transferência de dados também precisará aumentar. No entanto, como as restrições à construção de novos data centers em áreas verdes são um exemplo da reação contra a 'big tech', os operadores de data centers devem se lembrar de que as instalações industriais e comerciais abandonadas, ociosas ou subutilizadas existentes estão prontas para remediação por operadores com experiência e capacidade para garantir que a área seja gerida de forma responsável. Dessa forma, quaisquer ativos e equipamentos antigos são descartados de maneira adequada e profissional e qualquer contaminação ambiental é monitorada adequadamente. Nessa abordagem, o desenvolvimento do data center pode preparar o cenário para um impacto líquido positivo, remediando os problemas existentes e criando novos empregos.

O retrofit de instalações existentes também é benéfico para as comunidades, à luz de uma demanda crescente por serviços de computação de borda para dar suporte a tecnologias com requisitos de baixa latência, como dispositivos IoT industriais e veículos autônomos. Esses data centers geralmente são muito menores, localizados na periferia das cidades e oferecem os serviços de borda rápidos e acessíveis que a cidade moderna exige, sem impactar a comunidade local de maneiras não intencionais. Eles também podem ser combinados com outros serviços que o operador já pode fornecer, como gerenciamento de ciclo de vida de ativos (ALM) em instalações existentes, oferecendo uma maneira de preencher o espaço redundante com um serviço complementar e muito necessário. É claro que, com a importância da soberania de dados, sempre haverá a necessidade dessas instalações no centro da cidade, mas as operadoras podem tomar a iniciativa agora para reduzir o impacto em locais supercongestionados e, ao mesmo tempo, obter a máxima utilização de seu próprio espaço.

Levando o cliente com você

É claro que os operadores podem projetar e construir o data center mais eficiente, mas se os clientes instalarem servidores antigos e ineficientes, isso afetará a eficiência geral da instalação. Felizmente, muitos clientes estão muito mais informados sobre sustentabilidade agora e têm seus próprios objetivos ambientais, o que permite que os operadores trabalhem em colaboração com eles para garantir que estejam usando os servidores e equipamentos adicionais mais eficientes possíveis. Isso pode ajudar o cliente a limitar a quantidade de energia usada e manter os custos gerenciáveis, enquanto o operador pode medir melhor as métricas de desempenho para determinar se o data center em geral está funcionando de acordo com a intenção do projeto e se algum equipamento requer uma visita de engenharia. No caso de operadores com uma oferta de ALM, os clientes geralmente encontram fortes benefícios baseados em custo, incentivando-os a reciclar equipamentos mais antigos, com substituições mais ecológicas geralmente com custos operacionais muito mais baixos devido à maior eficiência e financiados em parte pela revenda de equipamentos antigos. Este novo tipo de data center estará, portanto, no seu melhor quando regularmente sustentado pelos equipamentos mais novos e eficientes.

Sempre haverá melhorias à medida que a tecnologia avança e os data centers se tornam totalmente sustentáveis e auto suficientes, mas o roteiro agora está firme e tomando forma. O data center do futuro será neutro em carbono e totalmente alimentado por fontes de energia natural, incluindo eólica, solar, das marés e, possivelmente, apoiado apenas pelo armazenamento em bateria em vez de qualquer dependência contínua do diesel. Data halls de autodiagnóstico preverão problemas de manutenção e sinalizarão quando o equipamento estiver prestes a expirar, eliminando a necessidade de engenharia de manutenção preventiva.

Os clientes contratariam os serviços com base em suas cargas reais e com equipamentos tão avançados que as operadoras seriam capazes de prever e projetar com precisão os requisitos de carga de energia, permitindo que os data halls fossem projetados para a necessidade real, em vez de sobrecarregados com muita energia ociosa. O ciclo de vida médio dos equipamentos também estará alinhado com a duração média do contrato com o cliente, à medida que os padrões de design forem aprimorados, alinhando os termos comerciais com a economia circular.

Por fim, os data centers fornecerão muito mais valor para as suas comunidades locais, por exemplo, por meio da recuperação da fonte de calor para melhorar a resiliência da rede local ou até mesmo reduzir os custos locais de eletricidade. Hoje, o calor latente gerado pode ser canalizado para escolas, hospitais, bibliotecas, áreas de lazer e até fazendas verticais para garantir que esse recurso valioso não seja desperdiçado. O calor residual já está sendo utilizado intensivamente em redes de aquecimento urbano na Suécia, sugerindo que o data center do futuro não está tão longe quanto pensávamos.



