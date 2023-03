Investidores.vc lança nova imersão para jornada de captação

O nome é Fundadores.vc e é um programa com objetivo de ensinar as melhores práticas, ferramentas e fundamentos sobre a jornada de investimento

O Investidores.vc, plataforma de investimento em startups do país, acaba de lançar sua nova imersão: o Fundadores.vc. Com vagas limitadas e focada em preparar fundadores de startups para captação de investimentos, a imersão ensinará as melhores práticas, ferramentas e fundamentos para que os fundadores terminem mais aptos para um melhor relacionamento com investidores e assim, conseguirem a captação para seu negócio.



A imersão acontece presencialmente nos dias 13 e 14 de abril, no Cubo Itaú, o maior hub de inovação da América Latina, e conta com speakers especialistas do mercado, como Amure Pinho, investidor anjo há mais de 10 anos e em mais de 44 startups, 8 exit e fundador do Investidores.vc, Guilherme Junqueira, fundador da Gama Academy que foi vendida por R$33,8 milhões e Pedro Sorrentino, fundador do Venture Capital Atman e que com seu primeiro fundo, a OneVC, já investiu em startups como a Rappi e a Pipefy.

Além do conteúdo sobre investimento, o segundo dia da imersão contará com painéis com os principais CVC's e aceleradoras do país e sessões de mentoria para capacitar na prática, os participantes. Pensando nisso, e para que a experiência seja realmente transformadora para cada fundador, as vagas dessa turma são limitadas para apenas 150 participantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poderão participar do evento, fundadores e c-levels de startups em fase de captação em fase pré-seed e seed, com interesse em se preparar para essa jornada e negociação com investidores. A intenção do Investidores.vc é fazer com que os fundadores saiam da imersão com tudo que precisam para captar e dar o próximo passo na startup.

Segundo Amure Pinho, fundador do Investidores.vc, a imersão tem como objetivo capacitar fundadores e proporcionar melhores rodadas de investimento: "Hoje no mercado, o conhecimento sobre investimento é muito diluído e não existe um playbook definitivo para que fundadores consigam passar pela jornada de captação sem enfrentar dores. Ou melhor, não existia até agora. Com o Fundadores.vc, eu reuni meus anos de experiência para transformar a jornada dos fundadores e deixá-los bem preparados para que a relação entre eles e investidores seja a melhor possível".

As startups interessadas em participar do Fundadores.vc, podem aplicar sua candidatura através do diagnóstico de maturidade no site. Sendo aprovada para a imersão, ela pode realizar a compra do ingresso.

Serviço

Imersão Fundadores.vc

Data: 12 e 13 de abril

Local: Cubo Itaú

Endereço: Alameda Vicente Pinzon, 54 - Vila Olímpia, São Paulo - SP

Mais informações: https://lp.investidores.vc/fundadores-vc