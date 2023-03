Inteligência Artificial na produtividade das empresas

A ferramenta RPA (Robotic Process Automation, ou automação robótica de processos, na tradução para o português) é, na verdade, um software com Inteligência Artificial que automatiza tarefas digitais e pode trazer um ganho de até 40% na otimização dos processos das empresas, de acordo com Roseanne Pimentel, CEO da Key Solution - empresa especializada na implementação desse tipo de plataforma.

“Essa ferramenta é aplicável a empresas que têm rotinas operacionais repetitivas e traz resultados comprovados, permitindo que os gestores utilizem os colaboradores em funções mais estratégicas”, observa a consultora de empresas.



Conforme Roseanne, a RPA é utilizada por companhias brasileiras e do exterior como investimento estratégico. “Não se trata da quantidade de ferramentas, e sim, se são resolutivas, ou seja, se trazem vantagens competitivas para as empresas, com ganhos nos processos e na utilização dos recursos dos colaboradores”, detalha Roseanne Pimentel. “Muitas vezes, uma só ferramenta é capaz de resolver as lacunas de processo que a empresa possui, por isso a consultoria de empresas é um serviço tão relevante”, reforça.

O RPA atua executando tarefas repetitivas, em interação com o ser humano, trazendo velocidade para o processo como um todo. Com o RPA, os usuários de software criam robôs de software, ou “bots”, que podem aprender, simular e executar processos de negócios baseados em regras. Pela automação, os bots observam as ações digitais humanas e são programados para o que devem fazer. Esses tipos de bots de software de automação de processos robóticos podem interagir com qualquer aplicativo ou sistema da mesma forma que as pessoas. A grande vantagem é que os bots RPA podem operar ininterruptamente, sem parar, muito mais rápido e com 100% de confiabilidade e precisão.



“Vale ressaltar que o RPA não veio para tirar empregos, ou substituir humanos. A base dessa transformação é o papel do RPA em fazer essas entregas de maneira eficaz, uma vez que o RPA tem margem de erro zero”, reforça Roseanne Pimentel.