Delta-V: Casa Azul abre inscrições para aceleração de 60 startups

Podem concorrer empresas inovadoras sediadas na região Nordeste e em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo nas quais o BNB atua. As startups escolhidas receberão formação, mentoria especializada e capacitação

A Casa Azul Ventures desenvolverá um programa de capacitação, mentoria e aceleração de 60 startups. Por meio do programa Delta-V, serão selecionadas 60 startups, que passarão por oficinas e cursos formativos e relacionamento com o ecossistema de inovação a partir de soluções inovadoras. Também concorrerão a premiação em dinheiro ao fim da jornada de aceleração.

O programa Delta-V tem o apoio do Banco do Nordeste (BNB). Assim, podem participar da seleção startups sediadas nos estados da Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), e em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo onde o BNB tem atuação (veja lista de cidades no site oficial do programa). As empresas também precisam ter CNPJ constituído há pelo menos seis meses da data de publicação do edital de seleção.

De acordo com Filipe Dummar, coordenador geral do programa Delta-V, está prevista a realização de um sólido programa de formação com cursos voltados à gestão e à área técnica, conforme o grau de maturidade da startup. As selecionadas também terão acesso a seis masterclasses e encontros remotos com grandes nomes do ecossistema de inovação do Brasil, além de eventos de conexão, como Demoday e BootCamp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Delta-V, lembra Filipe, é composto pela soma de três ecossistemas: o mundo de negócios e mercado do Nordeste (Casa Azul), o mundo de tecnologias (Instituto Atlântico) e o mundo de venture capital (ACE Startups).

Rafael Queiroz Silveira, diretor de Operações da Casa Azul, afirma que o Delta-V visa apresentar exposição de conteúdos e casos reais além de aprimoramento técnico para as startups que participarão. “No fim, ainda há uma premiação. As startups que atenderem aos critérios concorrem a R$ 300 mil em dinheiro. Ou seja, têm a oportunidade de sair do programa com mais dinheiro em caixa para fazer investimentos ou pagar contas”, acrescenta.

Ele ressalta a experiência da Casa Azul no mercado de aceleração de startups. Prestes a completar seis anos, a aceleradora fornece segurança às empresas inovadoras. Rafael cita a taxa de 17% de conversão de portfólio e a relevância de parceiros como o Instituto Atlântico e a ACE no programa.

Seleção



O processo de seleção é composto por duas etapas. No momento da inscrição, a startup deverá optar por um dos módulos de aceleração disponíveis, de acordo com a maturidade da empresa: Módulo de Ideação (startups com propostas de negócios inovadoras, com ideia de modelo de negócio, ainda em fase inicial) ou Módulo de Tração (startups que tenham produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento).

A participação na seleção é gratuita. O Delta-V é um programa equity free – ou seja, a startup não precisa abrir mão de participação societária para ser acelerada.

O programa Delta-V é realizado pela Casa Azul Ventures, sob a coordenação geral de Filipe Dummar, fundador e diretor executivo da Casa Azul, e a coordenação executiva de Valéria Xavier, executiva de Projetos do O POVO. Tem o apoio do Banco do Nordeste (BNB).

A Casa Azul



A Casa Azul Ventures é a aceleradora de startups do Grupo de Comunicação O POVO. Está presente no mercado de venture capital desde 2017 e é a aceleradora mais antiga do Ceará. Funciona com base no processo de criação e desenvolvimento de novas empresas, por meio de ações que envolvem mentoria, networking e aporte financeiro.

Tem em seu portfólio 22 startups, das quais 12 estão ativas. Vem se consolidando cada vez mais no mercado com soluções Services for Business to Business (B2B Saas) e Business to Business to Client (B2B2C) e tem como objetivo impulsionar o ecossistema de inovação por meio de negócios que transformem a sociedade.

A Casa Azul foi contemplada pelo edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste, com a proposta de acelerar 60 startups em 12 meses. Obteve o 1º lugar na seleção a partir do programa Delta-V.

A conquista marca o crescimento da aceleradora, que já soma mais de 400 startups impactadas, R$ 5 milhões em faturamento gerado por elas e mais de R$ 1,5 milhão em investimentos no processo de aceleração e tração dessas empresas.

SERVIÇO



Casa Azul Ventures seleciona 60 startups para aceleração

Inscrições e mais informações: deltav.casaazul.vc

E-mail: [email protected]

Site da Casa Azul: www.casaazul.vc

No Instagram: @casaazul.vc

No LinkedIn: Casa Azul Ventures

Cronograma de seleção do Programa Delta-V



De 13 de fevereiro a 15 de março: Inscrição no Edital Delta-V



22 de março: Resultado da fase 1



23 e 24 de março: Submissão de recurso - fase 1



27 de março: Resultado final da fase 1 (após recursos)



De 23 a 28 de março: Entrega dos critérios avaliativos para a fase 2



3 de abril: Resultado da fase 2



4 e 5 de abril: Submissão de recurso - fase 2



6 de abril: Resultado final fase 2 (após recursos)