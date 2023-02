Sobre startups e unicórnios

Se até 2021, os unicórnios estavam batendo recordes de crescimento no ecossistema brasileiro, o último ano veio puxando um pouco o freio de números e valuation exorbitantes - em 2022 tivemos apenas dois novos unicórnios verde e amarelo: o banco digital Neon e a startup de meios de pagamento Dock. Mas, calma, nem só do título de unicórnio vive o sucesso do mercado. Até porque, a "raridade" era um dos motivos para o título dado às startups com valuation acima de US$1 milhão.

Como todo novo ciclo, o mercado tem agora, novas oportunidades para as startups: em um momento de retomada pós pandemia, onde a necessidade de tecnologia e realidades híbridas de trabalho estão cada vez mais latentes, as startups continuam se destacando e com ainda mais força. A diferença é que ao invés da busca por um crescimento desenfreado, o mercado pede e verá sucesso em um modelo de operações mais auto sustentáveis financeiramente e com maturidade de governança.

Pensando nisso, Amure Pinho, fundador do Investidores.vc, maior plataforma de investimento-anjo do Brasil, separou oito segmentos, que valem a pena ficar de olho em 2023 e que prometem movimentar novas rodadas de investimento, M&A's, além de ditar tendências para o mercado de inovação:

Agronegócio - Como um mercado base da economia e do PIB brasileiro, o agronegócio é sempre um dos segmentos que se destacam e que merecem atenção. Com a necessidade de expansão, o uso de tecnologia se torna imprescindível. Neste cenário se beneficiam startups com soluções para todas etapas, isto é, pré, dentro e fora da porteira.



Finanças - No setor das fintechs, que bateram os recordes em volume de investimentos e notícias no ano passado, uma tendência que tem se destacado é que a vertical se estendeu para diversos outros segmentos - ou seja, independente do setor principal, muitas startups estão se "fintechzando" e investindo em soluções de crédito, pagamento e oferta de crédito.

Saúde - Após o crescimento acelerado nos anos de pandemia, o setor de saúde deve continuar em alta especialmente no uso de tecnologias que entregam soluções mais eficientes e acessíveis, digitalização de processos e medicina preventiva, com foco na gestão da saúde e no bem-estar.



Recursos Humanos - O setor de RH ou Gente e Gestão das empresas passaram por muitos desafios entre modelo presencial e remoto, e agora uma retomada do híbrido ou mesmo, novos modelos de contratação e gerenciamento de time. Tudo isso, traz uma série de oportunidades para soluções de startups, desde contratação, gestão e retenção de talentos.



Mercado Imobiliário - Após os anos de pandemia, o setor ganhou e tende a aproveitar uma maior demanda para serviços e inovações dentro de condomínios e casas, soluções para aluguel, reforma e venda de imóveis de forma mais eficiente, rápida e tecnológica.



Marketing / Conteúdo - Cada vez mais marketing e branding andam juntos nas estratégias das empresas. Pensar no poder de influência, engajamento nas redes e a percepção de marca por meio de conteúdos de qualidade continuam sendo o diferencial no mercado e um segmento de oportunidades para startups.



Educação - Aprendizagem híbrida, uso de tecnologias na formação educacional, novos modelos de ensino e a preparação para o mercado de trabalho não são desafios novos, mas que continuam demandando o segmento das edtechs.

Integração e Segurança Digital - Cibersegurança, segurança digital e privacidade de dados são temas cada vez mais importantes para o mundo corporativo. E não só isso: segurança para banco e transações financeiras, uso de aplicativos no celular e fraudes virtuais, estimulam cada vez mais o segmento.