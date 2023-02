A cearense Morphus agora é da Accenture

A Accenture anunciou a aquisição da empresa cearense Morphus. Fundada por Rawlison Brito, especializada em segurança cibernética, a Morphus passou a ser admirada pela excelência e pela forma fluida com que trafegou numa área em que só gigantes se aventuram.

Resiliência cibernética, empresarial e grandes conquistas como a atuação nas Olimpíadas do Rio, colocações de destaque em campeonatos hacker em nível mundial, a descoberta do ransomware "Mamba" (nome dado pelo Chefe de pesquisa do Morphus Labs, Renato Marinho), além de um discurso equilibrado e muito cuidado nos caminhos escolhidos, são marcas da empresa que batizou as salas de reunião com nomes como Belchior e Espedito Seleiro para lembrar cotidianamente das suas raízes.