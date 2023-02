Sobre implementação da LGPD dentro do seu negócio

Em 2022, a pesquisa "Privacidade e proteção de dados pessoais", divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), apontou que apenas 23% das empresas brasileiras possuem uma área específica ou funcionários responsáveis pela proteção de dados pessoais.

Eduardo Tardelli, CEO da upLexis, empresa de tecnologia especializada em mineração de dados, aponta que essa baixa adesão é preocupante, já que a maioria está lidando diariamente com dados sensíveis, sem qualquer proteção. “As empresas que ainda não conseguiram se adequar às diretrizes da LGPD precisam correr. Afinal, agora, já estão autorizadas algumas sanções contra as instituições que não cumprem a lei, e isso pode acabar trazendo graves consequências às suas imagens diante do público e do meio corporativo”, comenta.

Nesse sentido, o executivo separou algumas dicas para empresas de todo o país adotarem práticas da Lei Geral de Proteção de Dados. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contrate uma equipe especializada: segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas precisam nomear pessoas encarregadas pela proteção de dados. Afinal, elas serão responsáveis pelo gerenciamento de compliance e acompanhamento de processos internos, sempre se comunicando com os órgãos de fiscalização.

Estabeleça políticas de segurança: por tratarem diariamente com uma enorme quantidade de dados, as empresas precisam estabelecer uma política de segurança digital para toda a instituição. Nela deverão constar normas de boas práticas, definições de uso de software e controle de senhas, por exemplo.

Mapeie sua base de dados: todas as instituições precisam fazer um mapeamento completo dos dados que gerenciam, sejam eles de funcionários, parceiros ou clientes. É importante saber quem os coletou, qual sua finalidade, quem os gerencia e onde eles estão armazenados.

Faça uma análise de riscos: peça que sua equipe de compliance levante possíveis problemas que podem acontecer no tratamento de dados da sua empresa. Dessa forma, será possível se prevenir contra possíveis ameaças.