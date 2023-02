Equinix: US$ 100 mil para combater divisão digital por gênero

A Equinix, companhia global de infraestrutura digital, anunciou aumento do compromisso com a World Pulse – uma organização que conecta mulheres em todo o mundo para promover mudança social – com uma contribuição de US$ 100.000 ao longo de três anos. A doação apoia especificamente o programa “Her Digital Leadership Alliance”, que adota uma abordagem de multiplicadores para o ensino de habilidades digitais transformadoras que visam eliminar a divisão de gênero.

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a inclusão digital como tema para o Dia da Mulher em 2023, um ponto crítico no combate à desigualdade de gênero. As mulheres têm 18% menos probabilidade de possuir um smartphone do que os homens, de acordo com a GSMA, reduzindo seu acesso a informações críticas e serviços cada vez mais digitais, como saúde e educação. No Brasil, o acesso ao smartphone é equivalente entre homens e mulheres. No entanto, 68% delas têm o celular como única forma de acesso à internet, ante 60% dos homens, segundo a pesquisa TIC Domicílios de 2021.

A Equinix tem sido um dos apoiadores fundadores do programa Digital Ambassador da World Pulse desde seu início, em 2018. Ao longo de cinco anos, o programa trabalhou para liderar treinamentos de capacitação digital em todo o mundo, conectar comunidades e criar mudanças – alcançando mais de 3,1 milhões de pessoas. Quase 70 mil pessoas receberam treinamento. As ações da World Pulse atingem mais de 200 países, entre eles o Brasil.