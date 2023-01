Museu do Videogame Itinerante vai até 29 de janeiro

O Museu do Videogame Itinerante que está exposto no Shopping Iguatemi Bosque até o próximo domingo (29) O evento de videogames retrôs é gratuito e aberto ao público em dois locais no shopping, sendo eles a praça Cordel (próxima à livraria Saraiva) e a praça Arvoredo (próxima à Magazine Luiza).



São mais de 350 consoles de todas as gerações em exposições, dezenas de consoles antigos e atuais para jogar, além de palco de dança, simuladores de corridas, concurso de cosplay, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes, realidade virtual e as áreas PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch.

Desafio X1 CS:GO

Com o objetivo de integrar a comunidade gamer, a ibyte vai realizar no próximo sábado (28), uma edição presencial do Desafio X1 CS:GO. A ação vai acontecer a partir das 15h, dentro do Espaço Gamer da ibyte Iguatemi. Os interessados devem preencher o formulário até o dia 27 de janeiro pelo link: https://ibyte.click/arena-gamer-ibyte-iguatemi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta edição, os melhores colocados levam para casa periféricos gamers. “Acompanhamos a tendência de crescimento dos eSports e esse tipo de evento tem tudo a ver com a nossa marca. Em nossas lojas temos espaços exclusivos para este universo, onde é possível participar de forma gratuita de desafios como esse e ainda ganhar prêmios”, explicou o diretor de marketing da ibyte, Nelson Gurgel.

Sobre o Museu do Videogame Itinerante

Passou por 18 estados brasileiros e é o primeiro do gênero do país registrado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris. Em 2019, foi uma das atrações da London Games Festival, o maior evento de games da Inglaterra.



Serviço:

Museu do Videogame Itinerante 2023

Local: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Data: de 10 a 29 de janeiro

Visitação de segunda-feira a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h



Desafio X1 CS:GO

Dia 28/01, às 15h, no Espaço Gamer da ibyte Iguatemi

Formulário de inscrição:

https://ibyte.click/arena-gamer-ibyte-iguatemi