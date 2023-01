Felipe Caezar e Rodrigo Coifman lançam "A Jornada das Startups"

Felipe Caezar e Rodrigo Coifman, sócios e fundadores da HubLocal, realizam o pré-lançamento do seu primeiro livro “A Jornada das Startups”, no próximo dia 16 de fevereiro, a partir das 18h, no NINNA Hub.

Narrando a história e os ensinamentos de dois grandes nomes do ecossistema nacional de startups, o livro “A Jornada das Startups” conta a trajetória dos autores que uniram suas experiências com o mercado e o desejo de inovar para escalar uma startup de tecnologia em um modelo de negócio de sucesso.

“Quando decidimos escrever esse livro, nossa ideia era compartilhar um pouco de tudo aquilo que vivemos. Nossa história é repleta de altos e baixos, muitas dificuldades e desafios até encontrar um modelo de negócios, escalar uma pequena empresa e alcançar o relativo sucesso que temos hoje com a HubLocal.”, afirma Felipe Caezar.

O objetivo do livro é ajudar os pequenos e novos empresários que virão ao mercado, aqueles que querem abrir uma startup ou até mesmo já têm uma. Os autores buscaram orientar os empresários que não conseguiram desenvolver a sua solução e aqueles que já desenvolveram uma, mas procuram maneiras de alcançar um novo estágio.

“No livro, reunimos todo o conhecimento acumulado em anos de experiência com o mercado e o ecossistema de startups. Também narramos a jornada de idealização, fundação e crescimento acelerado do zero aos milhões de faturamento da HubLocal, startup que nos ajudou a fomentar essa história.” comenta Rodrigo Coifman.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pela plataforma do Sympla, além disso, quem desejar garantir o livro também pode realizar pelo site: http://www.sympla.com.br/event__1839558.

Pré-lançamento “A Jornada das Startups”

Data: 16 de fevereiro

Horário: 18h às 21h

Local: NINNA Hub - Av. Dom Manuel, 1020 - Centro, Fortaleza, CE

Link para inscrição: http://www.sympla.com.br/event__1839558