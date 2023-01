Oi lança a plataforma "Bora-Bora" para reforçar Oi Fibra

Novo conceito tem como objetivo empoderar as pessoas para realizarem seus sonhos com a internet por fibra da Oi

A Oi apresenta nova plataforma de comunicação para a Oi Fibra. Com o nome “Bora-Bora”, a Oi trabalha o segmento fundamental hoje em dia: a experiência do usuário. O conceito, que será mostrado em todo os pontos de contato com seus clientes, nas redes sociais e em filmes para a TV, é baseado na atitude de empoderar as pessoas para realizarem seus sonhos. E fala em "aproveitar o máximo da fibra", desejo contido na relação uso pessoal e a imensidão de serviços disponíveis.



“A internet tem que ser isso mesmo: um universo onde coisas incríveis acontecem, com gente pilhada para fazer, criar, aprender, se divertir e se transformar! E a gente quer levar todo mundo nessa viagem. E aí, o que você diz? Bora?” pergunta o narrador de um dos filmes da campanha. A resposta vem em coro pelos embaixadores da Oi, que respondem “Bora!!!”, convidando assim o público para conhecer o universo de Bora-Bora. Criado pelo Oi Hubble, hub do Grupo Dreamers dedicado à marca, o novo conceito, além de ser comunicado aos clientes, também faz parte de ações de trade marketing e comunicação interna da companhia.

A Oi declara a liderança no mercado de banda larga por fibra ótica em 16 unidades da federação, segundo último relatório publicado pela Anatel, referente ao mês de novembro. A operadora apresentou durante o ano crescimento no número de acessos de fibra, reforçando sua estratégia de liderança no mercado. A Oi Fibra está disponível em 277 cidades, em todos os estados do país, com ofertas que vão de 200 Mega a 1 Giga de velocidade.

Ação nas redes

Nas redes sociais, Whindersson Nunes comanda o movimento de apresentar aos seguidores Bora-Bora, esse lugar na internet onde tudo é possível: até um comediante se tornar músico. Funbabe, Dan Mendes também entram na conversa convidando seus seguidores a conhecerem Bora-Bora e deixarem a criatividade fluir, seja nos games, no humor ou em qualquer outro universo.

No Twitter, rede com maior índice de nocividade da internet, de acordo com pesquisa realizada em 2022 pela empresa americana Simple Texting, a Oi provoca as pessoas a sugerirem atitudes contra comportamentos tóxicos e hostis, fazendo um verdadeiro twitaço em prol de uma internet mais leve e divertida em 2023.

Ainda na web, a campanha traz vários cards divertidos mostrando as vantagens da Oi Fibra (Bora ter aula online sem congelar? Bora fugir da fibra fake?).

Filmes

O lançamento da nova plataforma de marca da Oi será marcado também pelo lançamento de filmes publicitários também com a participação do comediante e ícone da internet Whindersson Nunes. No roteiro são apresentados os benefícios de velocidade e estabilidade que a Oi Fibra proporciona e as inúmeras possibilidades de se explorar o universo Bora-Bora. As peças enfatizando a chamada “Pergunta para quem tem e vem!” que buscam a recomendação da atual base que já desfruta da experiência de ter Oi Fibra e encerram com a tradicional assinatura dos filmes da companhia: Uma criança dizendo Oi!