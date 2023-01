Fundação Estudar: bolsas nas melhores universidades do mundo

A Fundação Estudar abre as inscrições para a 32ª edição do seu programa de bolsas Líderes Estudar. Para participar, basta acessar este link. As bolsas de estudos variam de acordo com a necessidade do estudante e podem chegar a cobrir 90% dos custos. O apoio financeiro pode ser aplicado para gastos com o curso ou despesas de manutenção, como moradia, alimentação, transporte e etc. Além disso, o contemplado passa a fazer parte de de uma comunidade formada por 790 pessoas que se destacam no mercado de trabalho e terá acesso a mentorias exclusivas.

O programa de bolsas Líderes Estudar formou 790 bolsistas em 121 instituições ao redor do mundo. Entre os principais nomes estão Carlos Brito, primeiro bolsista do programa, que foi por 15 anos CEO da Ambev e hoje se prepara para assumir a liderança da Belron; Claudia Massei, CEO da Siemens; Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, Fundadores da Brex, e André Penha, CTO e co-fundador do Quinto Andar, entre muitos outros.

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

“Temos o orgulho de ajudar jovens talentos de todas as partes do Brasil a trilharem suas trajetórias acadêmicas dentro e fora do país por meio do Líderes Estudar. Oferecemos não apenas as bolsas ou custeio das despesas de acordo com a necessidade de cada estudante, mas uma vivência completa que inclui mentorias, eventos, integrações e a sensação de pertencimento à nossa comunidade. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento profissional”, destaca Anamaíra Spaggiari, Diretora executiva da Fundação Estudar.

Líderes Estudar nas top 30 universidades dos EUA



Todos os anos, a Fundação Estudar apoia jovens no sonho de estudar fora. Atualmente, 27% dos brasileiros nas top 30 universidades dos EUA fazem parte da rede da organização. Entre elas estão as Universidades da Pensilvânia, Chicago, Columbia, Harvard, Stanford e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Georgia Gabriela, formada em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, por Stanford, em 2020, é um exemplo de talento que o programa Líderes Estudar ajudou a chegar mais longe por meio da bolsa de estudo. Nascida em uma comunidade pobre de Feira de Santana, na Bahia, ela é a primeira pessoa em sua família a ter um curso de ensino superior e hoje trabalha na Apple como Systems Power Engineer, CoreOS Power & Performance.

Pré-requisitos

Ser brasileiro ou brasileira de até 34 anos

Apresentar excelência acadêmica

Estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa: Graduação completa no Brasil, Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior.

Etapas de seleção

São 4 etapas consecutivas e eliminatórias:

Inscrição: testes de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo;

Entrevista de competências e de aprofundamento técnico, quando necessário;

Painel online com líderes Estudar;

Painel final online.

Serviço

Data: 10/04/2023

Link de inscrição

Valor: R$ 75 para inscrições nos programas de graduação e R$150 para inscrições nos programas de pós-graduação

Os candidatos que não tiverem condições de pagar a taxa de participação podem fazer o pedido de isenção, disponível no site, durante o processo de inscrição. Todos os pedidos passam por um cuidadoso processo de avaliação.

Sobre o Programa de Líderes

Líderes Estudar é um programa que seleciona, apoia, reúne e desenvolve jovens de alto potencial, com o oferecimento de bolsas de estudos e estímulos de uma comunidade que atua para que possam gerar transformações positivas em seus setores de atuação, sejam ele quais forem.

O programa surgiu com o objetivo de criar oportunidades para o desenvolvimento de gerações futuras e conectar pessoas com brilho no olho e uma vontade genuína de ser relevante para o Brasil.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar existe para formar lideranças inquietas e transformadoras. Uma rede que apoia, desenvolve e inspira milhões de jovens brasileiros para que sigam seus sonhos e mudem o mundo. Tudo isso por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de jovens. Para saber mais, acesse o site da Fundação Estudar.