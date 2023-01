Grupo Urbmidia faz balanço de 2022 e projeta "mais ousadia" em 2023

O Grupo Urbmidia é especialista em mídia DOOH (digital out of home) e pioneira na implementação de painéis de LED em Fortaleza.

O Grupo Urbmidia apresenta planos para 2023, entre eles solidificar sua posição como líder em DOOH avançando para Norte e Nordeste, onde já vem adquirindo espaço de destaque nas inovações e estatísticas.



“Em igual medida, esperamos poder seguir contribuindo para deixar a paisagem urbana de Fortaleza ainda mais moderna, digital, harmônica e informativa. Em uma metrópole que não para de crescer, queremos ser uma força para a boa mudança nesse mesmo ritmo”, argumenta Gabriel Joca.

Todos os painéis do Grupo já são autossuficientes de energia, abastecidos com a potência gerada na usina solar que a empresa possui em Cascavel. “Uma segunda usina já está em construção em Mombaça, para garantir ainda mais energia limpa para iluminar os nossos caminhos em 2023”, finaliza o CEO da Urbmidia.

Fortalecimento

A empresa declara o fortalecimento e atração de novos players, digitalizando os pontos de grandes parceiros. Houve também o surgimento de uma demanda inédita de um circuito interno, comenta.

“Demos passos largos nunca antes vistos na capital cearense. Com o Shopping Aldeota, implementamos a primeira empena de LED na cidade, uma verdadeira revolução no mercado publicitário local”, destaca o CEO da Urbmidia, Gabriel Joca.

Com o Shopping Iguatemi, a empresa entrou no projeto de criar o maior parque digital de shopping no país, com três novos painéis de LED no entorno e a segunda empena de Fortaleza, com mais de 95m² de LED.

“Alcançamos a marca impressionante de 31 painéis de LED e 2 empenas em funcionamento nas principais vias de Fortaleza e Região Metropolitana, todos seguindo rigorosamente às normas de instalação estabelecidas pela legislação municipal”, disse o empresário.

Revolução

Além do sistema de métricas, que já era revolucionário na Capital cearense em 2022, o Grupo Urbmidia adquiriu com ineditismo ferramentas de alta tecnologia que dá mais eficácia ao planejamento de mídias.

Com ela, os clientes Urbmidia têm acesso a informações de grande importância para o seu planejamento estratégico, com base em geolocalização e dados exclusivos de potencial de consumo e sociodemográficos, atendendo assim às suas necessidades exatas de mercado.

Os painéis de LED do Grupo Urbmidia também contam com monitoramento online e equipe técnica à disposição 24 horas por dia.



UbrEletric

O Grupo Urbmidia elevou sua participação na revolução energética com a criação da UrbEletric. A empresa oferece soluções de abastecimento para veículos elétricos em locais como condomínios, hotéis, shoppings e edifícios comerciais.

A UrbEletric já conta com 10 estações de eletroabastecimento em locais estratégicos da cidade. A primeira são estações premium, fruto da parceria com o Iguatemi Bosque.

“São estações com possibilidades de fazermos ações de naming rights para gerar uma maior experiência junto ao público como foi no lançamento da concessionária BYD, do Grupo Carmais, responsável por comercializar em Fortaleza os veículos elétricos da montadora que mais vendeu eletrificados no mundo no primeiro semestre de 2022”, destaca o empresário Gabriel Joca.

A parceria entre as empresas deu um novo passo comercial no último trimestre. Ao adquirir um veículo da marca BYD, o cliente contará com todo o suporte da Urbeletric para instalação do carregador em sua residência, seguindo as normas ABNT com qualidade e garantia.