Bráulio Bessa é o pensador mais buscado em 2022

O poeta Bráulio Bessa deixou para trás escritores de renome internacional como Clarisse Lispector, Fernando Pessoa e William Shakespeare para estar no topo do "Top 10 pensadores", divulgado pelo Pensador.com. O mais popular site de frases em língua portuguesa vai terminar 2022 com cerca de 500 milhões de acessos.

Bráulio lidera o ranking com 700 mil consultas, seguido por Clarice Lispector (550 mil) e Fernando Pessoa (520 mil). Entre os dez mais acessados, apenas dois autores são ainda vivos, ambos brasileiros - Bráulio Bessa e o escritor Paulo Coelho que é outro dos nomes muito populares do site.

Para elaborar a lista, a equipe do Pensador adotou como critério recolher apenas os números de acessos às páginas de autor e de frases deste mesmo autor. Ficaram de fora as listas temáticas que incluem frases destes pensadores. Tratam-se de listas, na maior parte das vezes criadas por utilizadores do site, que surgem com nomes como: “frases de amor de Clarice Lispector”, “frases motivacionais de Paulo Coelho”, entre várias outras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Essa decisão aconteceu por um motivo simples, comparar coisas equivalentes. A escritora Clarice Lispector, por exemplo, é citada em muito mais listas temáticas do que Bráulio Bessa, o primeiro colocado do ranking", explica Paulo Stenzel, head de marketing da editora 7Graus, empresa portuguesa criadora e responsável pelo Pensador.

O sucesso do “fazedor de poesias”, como o próprio se chama, já não é surpresa. "Nós já sabíamos que Bráulio Bessa tem muita popularidade, mas nunca imaginamos que isso chegaria ao ponto de liderar o nosso ranking", desta Stenzel.

Entre os demais nomes da lista, o único que pode ser considerado pouco óbvio é Van Gogh, o nono colocado. Depois da realização da exposição interativa “Beyond Van Gogh”, ocorrida em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o interesse pelo artista teve uma curva repentina de crescimento.

Top 10 Pensadores do Pensador

Bráulio Bessa - 700.000

Clarice Lispector - 550.000

Fernando Pessoa - 520.000

Albert Einstein - 500.000

Paulo Coelho - 355.000

Platão - 250.000

William Shakespeare - 200.000

Bob Marley - 199.000

Van Gogh - 190.000

Friedrich Nietzsche - 160.000



Outras buscas

Embora o foco do Pensador esteja nos autores, alguns dos conteúdos mais procurados são as listas temáticas que, conforme referido anteriormente, trazem frases desses mesmos pensadores.

Em 2022, os 5 temas mais acessados foram:

Mensagens de aniversário emocionantes para amiga - 3,6 milhões

Frases para foto sozinha - 3,5 milhões

Frases de motivação - 2,6 milhões

Histórias para dormir - 2,5 milhões

Frases de amor - 2,3 milhões