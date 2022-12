Tendência de crescimento nas tecnologias financeiras em 2023

O uso da tecnologia no setor financeiro está crescendo cada vez mais. Causa e efeito imediato é que o mercado começou a perceber um aumento no número de fintechs, ou seja, startups que atuam na área financeira que utilizam de soluções tecnológicas para oferecer serviços especializados para ajudar na expansão dos negócios.

Segundo levantamento realizado pela Startup Scanner, ferramenta da Liga Ventures em parceria com a PwC Brasil, existem no Brasil atualmente mais de 1.155 fintechs, sendo que 47 delas foram criadas no último mês.

Devido a alta demanda, os investimentos em novas tecnologias estão cada vez maiores.

De acordo com dados da Deloitte, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Financeira, Risk Advisory, Consultoria Tributária e Serviços relacionados, 9 em cada 10 empresas desejam manter os investimentos em tecnologia ou aumentar esse orçamento. Devido a alta demanda do setor, alguns serviços, como o open finance, pagamentos contactless, banking as a service (BaSs) e customer experience continuarão em alta no setor.

Diante disso, confira abaixo as tendências para o setor financeiro em 2023 .



Adote tecnologias de gestão



Não é incomum que a gestão com gastos e despesas corporativas seja feita de uma forma nada ideal pelas empresas, que ainda empregam processos excessivamente manuais, nada produtivos e até mesmo inseguros e vulneráveis a fraudes. Além de ocasionar risco de quebra de caixa (principalmente em empresas do varejo), quando feita de forma não ideal, a gestão de despesas gera improdutividade e perda financeira para as empresas.

Além de otimizar esses processos, os softwares de gestão de despesas que vão além dos reembolsos, adiantamentos e conciliação de cartão garantem a satisfação de todos os envolvidos, aumentando a produtividade. “O uso de softwares de gestão, aliados ao uso de cartões corporativos, é uma receita infalível para empresas de diversos segmentos que desejam mais eficácia na gestão do orçamento”, finaliza Thiago Campaz, CEO do VExpenses, plataforma especializada na gestão de despesas corporativas.

No Brasil existem milhares de microempreendedores individuais, que impactam diretamente a economia nacional. Para que 2023 seja um ano de sucesso, os MEIs devem apostar em soluções que sejam verdadeiras aliadas na gestão de processos diversos. Há plataformas que oferecem inclusive serviços em parceria com instituições financeiras.



Novos meios de pagamentos



Por meio da hiperpersonalização de soluções financeiras, é possível promover uma democratização de acesso, permitindo que gestores de pequenas e médias empresas (que são a força motriz do país), ganhem acesso a serviços bancários e escala. “Oferecer cashback, PIX, crédito consignado privado e antecipação de recebíveis são apenas alguns dos serviços que podem ser estudados e desenvolvidos por empresas dos mais diversos setores. O ponto principal a se entender aqui (e explorá-lo da forma mais positiva possível) é que toda PME agora pode ser uma fintech”, explica Pedro Santiago, co-fundador da Idez, primeira fintech especializada em serviços financeiros para PMEs.

Aposte em tecnologias para o setor contábil

Algumas empresas podem enfrentar dificuldades no seu dia a dia para utilizar serviços financeiros com qualidade e custos justos. Porém, com a utilização de plataformas digitais, muitos processos são acelerados. “Apesar de não substituir o trabalho do contador, as diversas formas de tecnologia são capazes de oferecer novas possibilidades de atuação e fontes de receita para o contador e, consequentemente, entregar mais valor para seus clientes. Como é o caso de, por exemplo, a oferta de produtos e serviços financeiros e de crédito”, comenta Paulo Castro, CEO e cofundador do Contbank, fintech especializada em produtos financeiros e de crédito para PMEs.

Utilize uma calculadora inteligente para precificar seus produtos

"Uma das principais causas de mortalidade precoce das micro e pequenas empresas é a falta de conhecimento de como calcular o preço ideal de venda dos seus produtos e saber exatamente qual a margem de lucro real de cada um deles", afirma Fabrício Martins, CEO da Smartis. A startup acelerada pelo InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina, criou um aplicativo simples, ágil e inteligente para ajudar o pequeno varejista a resolver este problema. "É importante que as soluções não demandem o tempo do empreendedor com cursos, treinamentos, planilhas ou consultorias", diz o empreendedor. Com simulações rápidas, a calculadora pode atestar se o negócio é de fato lucrativo e qual o impacto de cada possível alteração. Assim, é possível tomar decisões estratégicas e assertivas para maximizar seus lucros e evitar prejuízos.