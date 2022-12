Startups brasileiras de tecnologia têm vagas em aberto

No Brasil, as startups de tecnologia ganharam um grande impulso entre os anos de 2016 e 2019. Com um crescimento de 207% no período, elas saltaram de 4.151 para 12.727 negócios, como apontam os dados da Associação Brasileira de Startups, representando 28% do segmento.

Contudo, o quadro brasileiro de inflação e capital escasso obrigou o corte de gastos e investimento, prejudicando o desempenho e gerando uma grande onda de demissões, conforme noticiado pela mídia brasileira.



Dados da LaysOff Brasil afirma que três mil profissionais da área de tecnologia foram demitidos no primeiro semestre deste ano. Uma grande surpresa, uma vez que, mais comum é percebermos uma disputa por profissionais da área. Mesmo assim muitas startups de tecnologia têm vagas em aberto. É o caso da Printi, Tuvis e Checklist Fácil.

Para a Printi, gráfica online especializada em produtos personalizados e pioneira nos segmentos de Web2Print e Web2Pack no Brasil, 2022 está sendo um ano de expansão. A empresa, que investiu mais de R 10 milhões em sua fábrica em Barueri (SP) para ampliar sua atuação, teve como grande diferencial o seu crescimento sustentável antes da pandemia, além de ter desenvolvido uma equipe data driven que utilizou sua expertise visando preparar a companhia para atravessar crises.

A startup, que completou 10 anos de fundação este ano, conta atualmente com 514 funcionários. Apenas esse semestre a empresa já contratou 144 colaboradores, e ainda possui vagas abertas. Saiba mais através do link.

Sobre a Tuvis

A Tuvis, plataforma de sales enablement que faz a integração entre plataformas de CRM, como Salesforce, serviços de mensageria, como o WhatsApp, e ferramentas de produtividade para equipes de vendas, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, foi criada em 2019. Em apenas três anos, já soma uma carteira de mais de 100 clientes e mais de 5 mil usuários únicos em 35 países. Além disso, conta com operação física no Brasil, México, Argentina, Canadá e Estados Unidos, além da sede em Israel.

A meta é chegar a 100 funcionários até o fim do ano para atender à estrutura prevista no plano de expansão global da empresa. O principal motivo do crescimento acelerado da empresa é a iniciativa visionária dos fundadores, Deborah Palacios Wanzo e Yanir Calisar, de investir em uma solução especializada em atendimentos 1:1, priorizando o relacionamento humano.

No Brasil, a empresa tem posições disponíveis nos modelos de trabalho 100% remoto e híbrido nas cidades de São Paulo e Campinas como: Analista de RH e administrativo, Suporte (nível 2 - Salesforce), Coordenador(a) de Sales Operations e Gerente de Customer Success. Há ainda posições para outros países, como para Israel.

Para a Tuvis, uma empresa multicultural e que preza pela inclusão e diversidade em suas vagas, o talento é o mais importante e todas as pessoas são bem-vindas. “Para nós, a distância geográfica não é um impeditivo para contratarmos talentos. Temos colaboradores em todo o mundo e, com certeza, essa multiculturalidade é uma das nossas maiores riquezas”, afirma a presidente e cofundadora Deborah Wanzo.



Para se candidatar ou obter mais informações, basta acessar a página da empresa no LinkedIn ou o site da Tuvis.



Checklist Fácil

A Checklist Fácil, empresa líder na América Latina em checklist eletrônico, realizou até o início do mês passado, 79 contratações, sendo 45 por aumento de quadro e 34 por substituições. A empresa, que pertence ao grupo Softplan, tem perspectiva de alta no faturamento de 46% para este ano, atingindo R 35 milhões.

A meta da Checklist Fácil é crescer três anos em dois, e chegar à marca dos R 80 milhões em faturamento até o ano de 2024. Atualmente, além do Brasil, o software de checklist está presente em 14 países, e do total de 1.000 mil clientes, 130 estão no exterior, e a proposta é ampliar cada vez mais a participação no mercado externo.

A empresa está com oportunidades de emprego em aberto, nas áreas de Analista de Suporte, Gestão de Pessoas, Customer Success, Desenvolvedor Android, além de vagas de estágio nas áreas financeira e departamento pessoal. Para se candidatar, acesse o site (Link). As vagas são 100% home office, além de contar com diversos benefícios.