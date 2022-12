Câmeras espiãs em hospedagem: uma nova preocupação

Uma pesquisa com usuários de apartamentos alugados no final do ano passado revelou que 11% dos entrevistados encontraram uma câmera escondida em acomodações para aluguel. Essa estatística, é claro, é feita com base em quem procurou. Agora você imagine o tamanho do problema, caso todos procurassem esse tipo de crime.



Para ajudar a diminuir a prática criminosa, a Kaspersky oferece dicas de como se manter seguro e evitar ser uma vítima em uma estalagem desconhecida:

1 - Use o flash da câmera do smartphone: Ligue a lanterna da câmera do telefone e aponte-as onde você acha que um dispositivo escondido pode estar à espreita. Se suas suspeitas estiverem corretas, logo verá um brilho na tela do smartphone. Este método é adequado apenas para uma inspeção superficial; é provável que não pegue tudo.



2 - Use um aplicativo: Os aplicativos móveis para localizar câmeras espiãs e outros dispositivos ocultos se enquadram em duas categorias. O primeiro grupo encontra dispositivos pelo brilho da lente, como no método descrito acima. Os exemplos incluem Glint Finder, que detecta o brilho (ou contraste de tela) quando a luz de uma lanterna atinge a lente. Os aplicativos do segundo grupo são projetados para pesquisar dispositivos espiões sem fio. Para que funcionem, você precisa se conectar ao Wi-Fi local. Depois de escanear o roteador, o aplicativo exibe uma lista de dispositivos conectados. Verifique aqueles sobre os quais você não tem certeza, como smartphone e laptop.



3 - Use equipamento próprio para isso: Apesar de mais complicado, você pode comprar detectores de radiação eletromagnética, detectores ópticos e outros equipamentos para detectar câmeras escondidas e usá-los para verificar cada cômodo você mesmo.

O que fazer se você detectar um dispositivo espião

Se você encontrar algo que se pareça com uma câmera ou outro dispositivo de rastreamento, tire uma foto e faça uma pesquisa por imagens para descobrir o que pode ser. Se seus temores forem confirmados, você deve entrar em contato com a polícia, a administração do hotel ou o serviço de reserva que você utilizou.