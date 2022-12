Sou Energy e Digital College: turma grátis de full stack para mulheres

Vinte e quatro vagas para bolsa integral no estudo de tecnologias e linguagens de programação por meio do curso presencial de formação de Desenvolvedor Full Stack na Digital College.

A Sou Energy e a Digital College, juntas, abrem as inscrições para mais uma edição do Projeto Sou Dev, desta vez voltado exclusivamente para o público feminino. A iniciativa irá oferecer 24 bolsas de estudo integrais para capacitar, em três meses, profissionais para atuar na profissão Desenvolvedor Full Stack, uma das dez mais requisitadas para 2022. Ao todo, serão 240 horas de duração distribuídas em três meses, com as aulas iniciando em janeiro de 2023.

"O mercado de tecnologia é, essencialmente, formado por homens. E a nossa iniciativa acontece para dar condições de competitividade para as mulheres nesse mercado", explica Antônio Rodrigues, diretor executivo da Digital College.

Segundo o edital, podem se candidatar a uma das vagas do 'Projeto Sou Dev' Mulheres, maiores de 18 anos, residentes em Fortaleza e com ensino médio completo no momento da inscrição e que tenham perfil de tecnologia ou que desejam buscar uma transição de carreira. A ideia é que as alunas que concluírem toda a capacitação participem de um processo seletivo para contratação na própria Sou Energy.

A escolha das futuras programadoras consiste no preenchimento completo do formulário de inscrição no processo seletivo, disponível no site da Digital College, anexando os documentos necessários para inscrição, seguindo o edital publicado. Em seguida, as candidatas aprovadas passarão por um teste em que uma equipe técnica avaliará suas soft skills (habilidades comportamentais relacionadas a maneira como o profissional lida com o outro e consigo mesmo em diversas situações). Ao final do processo de seleção serão realizados testes eliminatórios com as candidatas que passaram pelas duas primeiras etapas.



SERVIÇO:



Projeto Sou Dev Mulheres

Inscrições: 21 de novembro a 9 de dezembro de 2022 (on-line)

Número de vagas: 24

Duração: 240 horas

Edital e inscrições: https://digitalcollege.com.br/sou-dev/

Início das aulas: 9 de janeiro de 2023 (100% presencial).

Local das aulas: Digital College - Av. Santos Dumont, 1510 - 1º andar. Aldeota (Edifício Manhattan Square Garden)