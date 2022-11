Brain busca startups focadas no 5G

O Brain, centro de inovação em negócios digitais da Algar Telecom, está fazendo a última chamada do ano para seu programa de inovação aberta, o “Brain Open”. “Aceleração 5G” é o nome e o foco. A ideia central é que sejam selecionadas startups que tenham soluções voltadas para clientes do segmento Corporativo (B2B), utilizem a tecnologia do 5G ou queiram migrar para ela.



A oportunidade terá três frentes principais: indústria 4.0, eficiência operacional e soluções B2B que sejam potencializadas pelo 5G. Segundo a IDC, até 2025 o 5G movimentará cerca de US$ 25 bilhões apenas no Brasil, considerando somente tecnologias como Cloud, Big Data & Analytics, IA, Segurança, AR/VR, IoT e Robotics.

Além disso, a IDC também mostrou que apenas neste ano no Brasil, cerca de US$1,6 bilhão foi investido em soluções de IoT, um crescimento de 17,6% em relação a 2021. Tais dados demonstram o impacto que tais tecnologias têm e terão no mercado, reforçando a importância de centros de inovação como o Brain.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podem participar do programa de inovação aberta do Brain, as startups brasileiras que estejam, no mínimo, em fase de tração, com clientes ativos e que apresentem alguma solução. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 07 de dezembro, pelo site https://innovationlatam.com/ch/algar.

Por meio dos programas de Open Innovation da Algar Telecom e do Brain, nos últimos 5 anos foram atraídas mais de 1.000 startups. Desse total, foram selecionadas 92 com potencial de desenvolvimento de oportunidades. Entre essas, 19 já tiveram produtos lançados.