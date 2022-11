Artigo: A conexão entre empreendedor e público

*Rafael Gianesini



Após quase dois anos da pandemia de covid-19, eventos presenciais, como feiras e eventos dos mais diversos setores, voltaram a ganhar espaço no mundo corporativo. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos, até o fim do ano de 2022, o país deve alcançar a meta de 590 mil eventos realizados.

Esse avanço do setor vem acompanhado da ansiedade de algumas marcas retomarem o relacionamento próximo ao seu mercado de atuação. Afinal, os eventos presenciais têm um papel importante para a conexão com possíveis parceiros, que poderão ser imprescindíveis para o seu negócio

Diante disto, os empreendedores que desejam se conectar com possíveis players e, ainda, se destacar frente à concorrência precisam se atentar aos grandes eventos que retornaram ao formato presencial.

O RD Summit 2022, maior evento de Marketing e Vendas da América Latina, que aconteceu no fim do mês de outubro, teve um papel importante no encontro entre grandes nomes da área e, ainda, ofereceu a oportunidade de empresas, como a nossa apresentarem os seus avanços, utilizando a tecnologia dentro do mundo dos negócios.

Durante os três dias de evento, profissionais da área, estudantes e público interessado conseguiram mergulhar nas mais novas tecnologias presentes em diversas especialidades, como na solicitação da dupla cidadania.

Outro grande exemplo, é o CASE (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo), que oferece encontros entre startups, investidores, mentores, comunidades, grandes nomes do ecossistema de startups e outros apoiadores do empreendedorismo de todo o mundo.

Em um mundo mais conectado do que nunca, oportunidades de conexões têm sido impulsionadas graças às plataformas digitais. Porém, nada substitui o contato humano e os diversos benefícios que os eventos presenciais proporcionam.

É importante perceber que portas serão abertas - e permanecerão abertas - se houver esforço real e contínuo de manutenção de qualquer relacionamento. Tivemos nosso momento de isolamento, mas agora é essencial que recuperemos nossas habilidades sociais com um bom café e um papo sem uma tela na frente. Pense nisso!

*Rafael Gianesini é co-fundador da Cidadania4U - primeira empresa brasileira criada com o objetivo de auxiliar pessoas a obter a cidadania europeia de forma transparente e prática e em um ambiente 100% online.