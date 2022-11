Transformação digital: plataforma presente em mais de 300 municípios 

A plataforma 1Doc é a líder de transformação digital em municípios brasileiros, de acordo com a Softplan. A empresa ainda diz que a plataforma está presente em todo os estados brasileiros, beneficiando 1 a cada 4 cidadãos (ãs) com a sua solução.

Adequação de processos internos, assinaturas de documentos digitais e implantação da digitalização, fazem parte do escopo. A solução pertence ao Grupo Softplan, uma das maiores desenvolvedoras de software do país, especializada em transformação digital para órgãos públicos e empresas privadas.



Todos os documentos dos municípios são armazenados com segurança no maior data center do planeta, e entre as funções da plataforma estão Licenciamento Ambiental Digital, Fiscalização de Obras e Posturas, Defesa Civil, Intimação Eletrônica, Requerimento de Trânsito, Ouvidoria Digital e Assinatura Digital em Lote.



“Infraestrutura, segurança, legalidade, estabilidade e integração com tudo o que você precisa, é o que a nossa ferramenta oferece, com diversas funcionalidades, além de implantação rápida, e da abertura do processo às assinaturas, tudo é realizado de forma digital, com funcionamento durante 24 horas”, destacou Jeferson Castilhos, fundador da 1Doc.



Nos últimos dois anos, a empresa viu o número de clientes, contando apenas com setor público, crescer + de 300%. Já o número total de clientes entre empresas, gestão pública e secretaria de obras está em + de 550.

Agilidade no atendimento ao público e menor gasto para os municípios



Entre os casos de transformação digital em prefeituras, está o de Aracaju, que já economizou R$19 milhões com o fim do papel, disponibilizando + de 900 serviços digitais para população, além da diminuição de tempo para o alvará de obras, que passou de 73 para 18 dias. Já o município de Caruaru, teve uma economia total de R$4,5 milhões em apenas 21 meses, com redução de 70% no tempo de processos internos e mais de 1,3 milhões de atendimentos aos munícipes pela plataforma.



“Além de um processo mais eficiente, você também pode resolver as pendências de onde estiver, por meio de nosso aplicativo pelo celular. Destaco ainda que dentro de nosso portal, ainda temos uma Calculadora de Economia, para descobrir o potencial de corte de gastos que a 1Doc oferece às prefeituras de todo o Brasil”, afirmou Jeferson Castilhos, fundador da 1Doc.