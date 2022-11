TALLOS está no Ranking 100 Open Startups 

A 100 Open Startups anunciou as premiadas em seu ranking 2022. A TALLOS, startup cearense de tecnologia, alcançou o 2º lugar na categoria Customer Service, avançando 7 colocações, se comparado a 2021. O evento de premiação foi realizado em São Paulo e reuniu C-Levels, founders e lideranças das TOP Open Corps - anunciadas em outubro - e das TOP Open Startups premiadas. A cerimônia contou com a presença de Arthur Frota, CEO da TALLOS e de Eduardo Forte, CFO da startup cearense.



“Eu resumo em uma palavra o ano de 2022, mudanças. E foram mudanças para melhor. Sem dúvida com mais desafios, mas com muita vontade que dê tudo certo. E em um ano tão atípico para nós, receber mais um reconhecimento é muito gratificante, dá a sensação de dever cumprido. Nós criamos a TALLOS para oferecer soluções inovadoras e descomplicar o atendimento digital e hoje nós somos uma das maiores empresas de atendimento digital do Brasil. Foi um trabalho árduo, mas nós temos uma equipe incrível e aquele sentimento de vencer está sempre na nossa veia”, afirma Arthur Frota, CEO da TALLOS, que foi adquirida pela RD Station, líder no desenvolvimento de software (SaaS) voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas.



Entre as startups de Customer Service, foram 203 startups com contratos validados de open innovation com corporações, representando um crescimento de 154% em relação ao ano passado. Em relação à intensidade dos relacionamentos desenvolvidos com as corporações, as startups de Customer Service tiveram um aumento de 59% na atividade de Open Innovation, alcançando um total de 8.152 pontos no ranking de 2022. Desde 2016, quando teve início a apuração do ranking, o aumento geral de intensidade da prática foi de 93 vezes.



Para alcançar uma posição de TOP 10, foram necessários 72 pontos. Das startups premiadas na categoria, uma é nova em relação ao Ranking 2021. As tendências de inovação mais exploradas entre as startups de Customer Service foram Big Data & Analytics, Inteligência Artificial e Experiência do Consumidor, e a indústria que mais se relacionou com esse tipo de startup foi Serviços de Saúde, com 4,7% dos relacionamentos, seguida por Serviços Financeiros (2,8%) e Serviços Profissionais (2,6%).



A startup cearense se destacou no Ranking 100 Open Startups, que é publicado desde 2016 e se consolidou como o maior ranking corporativo da América Latina, além de ser considerado referência para o mercado. Construído a partir de critérios objetivos - com base nos relacionamentos estabelecidos entre corporações e startups -, a lista reconhece e premia as corporações líderes em open innovation com startups, além das startups mais atraentes para o mercado corporativo.



Em 2022, o Ranking registrou mais de 25 mil open startups cadastradas, sendo 3.821 com contratos validados - cerca de 36% mais que as 18 mil cadastradas no ano passado, quando 2.414 tiveram contratos validados.



Segundo o levantamento, realizado entre julho/21 e junho/22, foram 42.588 relacionamentos declarados entre startups e corporações, um crescimento de mais de 61% em relação ao ano anterior, chegando ao montante de R$ 2,7 bilhões em contratos fechados de open innovation, um valor médio de R$ 260 mil por contrato. Entre os setores que mais fizeram inovação aberta destacam-se os de Bens de Consumo e Alimentação, Construção e Imobiliário e Serviços Financeiros.



Quanto à pontuação total do Ranking - que reflete a quantidade e a intensidade dos relacionamentos entre as corporações e as startups -, esta passou de quase 75 mil pontos, em 2021, para 114.246 pontos em 2022, um crescimento de mais de 60%. Tal intensidade também cresceu em 94 vezes desde 2016, quando foi iniciada a medição desse índice de inovação no Brasil, por meio do Ranking. Com isso, aumentou também a concorrência para uma posição na premiação. No ano passado, para estar entre as TOP 100, uma startup precisava de 141 pontos. Neste ano, foram necessários, ao menos, 177 pontos.