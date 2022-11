Alicerce Educação e Pague Menos preparam colaboradores para o Encceja

Em parceria com a rede de farmácias Pague Menos, o Alicerce Educação inaugurou um polo educacional em Fortaleza, no Ceará, com o objetivo de promover o desenvolvimento educacional de 40 colaboradores da rede de farmácias. Por meio de aulas de reforço do ensino médio, o projeto foca em prepará-los para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).



Cinco vezes por semana, os alunos recebem aulas de leitura, escrita, matemática, inglês, habilidades para a vida e projetos para o futuro, além de orientação para a inscrição no Exame e o apoio para a realização da prova. Nesse sentido, a metodologia do projeto é composta por processo pedagógico que nasce da personalização do ensino; no qual há flexibilidade e adaptabilidade do método em função da necessidade de cada estudante.

Segundo o Relatório de Capital Humano Brasileiro (RCHB) do Banco Mundial, divulgado em julho deste ano, crianças no estado do Ceará perderam, em média, 39% do potencial de produzir na vida adulta, devido a déficits na educação e na saúde. Ainda, de acordo com pesquisa realizada pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), em 2021, o Ceará apresentou um déficit de 31 mil crianças não matriculadas na pré-escola.

Para Paulo Batista, CEO do Alicerce Educação, diante desse cenário, o projeto oferece muito mais do que uma formação de um ensino fundamental e um ensino médio, mas sim a possibilidade de transformação social. "Oferecemos o desenvolvimento completo para esses profissionais por meio do fortalecimento da base educacional e certificação do ensino médio, que são necessárias para ele crescer profissionalmente. E as empresas têm papel fundamental nesse processo já que, ao apadrinhar a causa, elas podem gerar impacto positivo na vida dos alunos e em toda a comunidade ao redor”, afirma o executivo.

“Essa parceria, teve como objetivo maior, propiciar às pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o seu ensino fundamental e médio, de fazer essa jornada dentro da empresa. O projeto com o Alicerce traz esse viés social para que os nossos colaboradores se sintam bem mais acolhidos, bem mais aceitos e possam desenvolver suas trajetórias profissionais dentro da companhia, alcançando cargos que, sem essa educação, eles não teriam a oportunidade”, afirma Marcos Ricarte, Gerente da Universidade Corporativa Pague Menos.



Projetos como este, promovidos pelo o Alicerce, contam com a captação de recursos de organizações que queiram se unir à causa. O investimento é essencial para a continuidade das aulas e oferece a oportunidade de as empresas agirem em prol do desenvolvimento econômico da região e de transformarem a realidade social da população local. Para saber mais informações sobre o projeto e como contribuir, acesse o link.