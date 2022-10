Brain busca startups com soluções para o "futuro do viver"

O Brain, centro de inovação em negócios digitais da Algar Telecom, abre uma nova chamada para seu programa de inovação aberta “Brain Open”. Nesta edição, batizada de “Conexões do Futuro” a fim de selecionar startups com soluções tecnológicas acessíveis para o grande público, com foco em três frentes: bem-estar animal, casas sustentáveis e segurança.

“O desafio está alinhado aos objetivos de evolução digital da Algar Telecom, que está sempre em busca de como promover mais facilidade e bem-estar aos nossos clientes a partir da oferta de produtos e serviços inovadores. As parcerias com as startups são imprescindíveis para seguirmos nesse caminho”, comenta Zaima Milazzo, diretora de inovação da Algar Telecom e presidente do Brain.

Podem participar startups brasileiras que estejam, no mínimo, em fase de tração, com clientes ativos e modelo de negócios validado, com renda recorrente e que apresentem alguma solução. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 28 de outubro pelo site https://innovationlatam.com/ch/algar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção acontecerá entre os dias 31 de outubro e 02 de dezembro. As startups finalistas receberão mentorias com executivos da Algar Telecom, do Brain e de parceiros para o desenvolvimento do Business Case em parceria com o centro de inovação, utilizando metodologias Agile/Lean.

Por meio dos programas de Open Innovation da Algar Telecom e do Brain, nos últimos 5 anos foram atraídas mais de 1.000 startups. Desse total, foram selecionadas 92 com potencial de desenvolvimento de oportunidades. Entre essas, 19 já tiveram produtos lançados.