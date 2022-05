Unichristus: auxílio gratuito para declaração de IR

O Centro Universitário Christus (Unichristus), em parceria com a Receita Federal, disponibiliza atendimento gratuito para ajudar na prestação de contas. O serviço faz parte do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) do curso de Ciências Contábeis da instituição de ensino.

O NAF busca proporcionar aos estudantes do curso formação sobre a função social dos tributos, diretos e deveres associados à tributação. Os alunos, responsáveis pelo atendimento gratuito no núcleo, encontram-se sob a orientação e supervisão de um professor e a assistência desenvolve-se dentro de um processo de prática profissional universitária, permitindo que os estudantes apliquem seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que se reforça a ideia da cidadania fiscal.

Os atendimentos ocorrem às segundas e quartas-feiras, de 14h às 18h, de forma presencial ou em formato remoto. Além do auxílio para declaração do Imposto de Renda, o NAF – Unichristus também disponibiliza os seguintes serviços: consulta e regularização de cadastro de pessoas físicas; pesquisa de situação cadastral de Pessoa Jurídica; emissão de certidão de Regularidade Fiscal; cadastro de Microempreendedor Individual, Simples Nacional, entre outros.

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unichristus está localizado dentro do campus Dionísio Torres, na Rua Israel Bezerra, 630 - Dionísio Torres, em Fortaleza.

Para agendar atendimento, os interessados podem entrar em contato pelo número (85) 3277-1633, ou por meio do e-mail: [email protected]